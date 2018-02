Después de unas celebraciones navideñas aparentemente tensas para la familia de Selena Gomez, parece que poco a poco las cosas vuelven a su curso. Todo empezó cuando se hizo público que Mandy Teefey, madre de la artista, no aprobaba su relación con Justin Bieber. Más tarde llegó a contestar incluso a un comentario de un fan defendiéndose y acusando a la cantante de no escuchar sus consejos en lo referido a su participación en una película de Woody Allen, en medio de la polémica de Harvey Weinstein. Fueron estos conflictos los que causaron una brecha entre madre e hija y provocaron que, durante las vacaciones, se dejaran de seguir mutuamente en las redes sociales. Ahora, ha sido Mandy quien ha roto el hielo dándole de nuevo al botón de "follow" y compartiendo la noticia de uno de los nuevos trabajos de Selena.

En una publicación llena de orgullo de madre, esta ha halagado "a la buena gente de los grandes proyectos" en los que participará su hija. "¡Felicidades! ¡Me encanta leer comunicados de prensa como este!", escribe la coproductora de Por 13 razones. Y no se ha quedado ahí, porque más tarde ha compartido una imagen de uno de los últimos reportajes en los que ha participado Selena junto a Katherine Langford, protagonista de la mencionada serie de Netflix, reconociendo su importante papel internacional: "Ambas descubiertas en búsquedas mundiales para papeles que cambiaron su vida, y que les hicieron tener fuertes influencias positivas en el futuro. ¡¡Increíble poder ser testigo de esto desde el primer día!! Felicidades". Y a pesar de todos estos comentarios halagando su trabajo, la artista no ha respondido a su madre ni con un like ni con un comentario, y todavía no ha vuelto a seguirla en la conocida red social.

Hace solo unos días se publicaba que la intérprete de Wolves había pasado dos semanas en un centro de rehabilitación de Nueva York después de las fechas navideñas, porque "sentía que necesitaba alejarse y centrarse en sí misma sin distracciones". No es la primera vez que recurre a esta solución, puesto que su enfermedad, el lupus, es conocido causante de trastornos psíquicos como la depresión o la ansiedad y por este motivo se ha visto a obligada a cancelar sus compromisos profesionales en varias ocasiones. La última en agosto de 2016, cuando anunciaba que se alejaba de los focos para "centrarse en mantener su salud y felicidad", después de haber sufrido "ansiedad, ataques de pánico y depresión". Más recientemente, Selena revelaba que había recibido un trasplante de riñón durante el verano tras sufrir un fallo renal también a consecuencia de su dolencia.

Pero la joven protagonista de Spring Breakers ha vuelto a retomar su carrera, con energías renovadas y buena salud, y tras protagonizar la nueva película de Woody Allen- aún pendiente de estreno- junto a otros prestigiosos actores como Timothée Chalamet, Elle Fanning o Jude Law; está centrada en su nuevo música y, como publicaba su madre, preparando su participación en The Voyage of Doctor Dolittle, donde pondrá su voz a uno de los personajes animados junto con Tom Holland y Emma Thompson. En su última entrevista con la versión estadounidense de Harpers' Bazaar explicaba cómo enfoca su año después de las dificultades que ha atravesado en 2017: "Quiero asegurarme de que estoy sana. Si eso es así, todo lo demás acabará funcionando. No quiero ponerme objetivos porque no quiero decepcionarme si no los consigo, pero quiero trabajar en mi música. Mi próximo álbum lleva mucho tiempo preparándose (...) no me siento lo suficientemente segura con mi música aún, si me lleva 10 años que así sea".