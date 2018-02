Cada jueves, muchas de nuestras celebrities se suman a la tendencia de compartir, a través de sus redes sociales, imágenes de su pasado. La modelo Georgina Rodríguez no es una excepción. La pareja de Cristiano Ronaldo ha querido mostrar a todos sus seguidores cómo era antes de conocer al delantero del Real Madrid y ha escogido para ello una mítica instantánea de su época de bailarina, una etapa ciertamente desconocida para el gran público teniendo en cuenta que es la segunda vez que decide enseñar esta faceta artística que desempeñó a lo largo de casi tres lustros durante su infancia.

VER GALERÍA

La primera vez tuvo lugar en marzo del año pasado. En aquel momento, una Georgina de tan sólo cuatro años y vestida de blanco representaba una escena del Lago de los cisnes. No le faltaba detalle: el tutú, las zapatillas de ballet... La imagen de esta "Mini Gio", tal y como ella misma la definió causó un gran impacto en las redes sociales acumulando cerca de 100.000 'me gusta'. Acababa de unirse al Joven Ballet del Pirineo, en Jaca (Huesca). Este jueves, le ha tocado el turno a una Georgina un poco más mayor pero que lleva a cabo con la misma concentración cada movimiento de danza clásica, bajo las órdenes de las que fue su profesora, Susana Ara. En esta ocasión, sin embargo, lo hace ya en puntas con las zapatillas correspondientes, como toda una profesional, y con una figura en la que el equilibrio y la flexibilidad son indispensables.

"Vivir la vida volando es mejor que verla volar", ha escrito una nostálgica Georgina acompañando la tierna (e inédita) imagen, en la que aparece con una estética inspirada en los años 20 y en el charlestón. Ya entonces Georgina estaba en forma. Muy concienciada de la importancia del ejercicio físico, el deporte ha sido durante todos estos años una máxima en su vida y así lo ha puesto de manifiesto incluso durante su embarazo.

Mamás 'fit': así se ponen en forma antes de dar a luz

La modelo no ha dejado de hacer deporte ni antes ni después de que la pequeña Alana Martina llegara al mundo, lo que le permitió además recuperar su figura en tiempo récord. Durante su 'dulce espera', la novia del futbolista no descuidó su rutina de ejercicios, eso sí, adaptándola a su estado de gestación. Cuando solo faltaba un mes para convertirse en madre, Georgina sorprendió bailando salsa. Dada su afición por la danza, no es de extrañar que quisiera practicar una de sus pasiones hasta casi el último día del embarazo.

A un mes de dar a luz... ¡Georgina Rodríguez impresiona con su ritmo!

Tras el nacimiento de la primera hija de ambos -que se suma a los otros tres que ya tiene Cristiano Ronaldo-, la modelo y bailarina siguió practicando ejercicio, esta vez enfocados a la recuperación postparto. Así, consiguió recuperar su figura en sólo dos semanas y se mantuvo en forma. Es más, hace solo unos días mostraba cómo inculcaba a los pequeños de la casa el amor por el ejercicio. "Mamá les ayuda a ponerse fuertes", escribía junto a una instantánea en la que aparece con un body negro mientras sujeta en sus brazos a Alana Martina y los mellizos Eva y Mateo se encuentran tumbados boca abajo a su lado. Georgina enseñaba así cómo, a través de una serie de movimientos, los pequeños fortalecen los músculos del cuello y espalda. También Cristiano Jr. se ha iniciado con ella en los entrenamientos, tal y como la propia modelo se encargó de compartir en las redes sociales. La publicación en cuestión acumuló entonces cerca de un millón de 'me gusta'.