El vídeo del que todo el mundo habla: la comentada reacción de Melania al ofrecerle la mano Donald Trump

No es la primera vez que la reacción de la Primera Dama de Estados Unidos al ofrecerle la mano su marido, Donald Trump, se convierte en noticia viral. Esta semana, Melania Trump lo ha vuelto a hacer, y es que su vistoso look amarillo no ha sido lo más comentado de su última aparición. La pareja abandonaba la Casa Blanca, caminando ante las cámaras en dirección al helicóptero presidencial, cuando el presidente intentó dar la mano a su esposa, protagonizando un polémico momento que, incluso días después de producirse, todavía sigue dando mucho de qué hablar. Dale al play y descubre lo que ocurrió.