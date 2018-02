¿Por qué este look de Aracely Arámbula ha sido tan comentado en redes sociales?

Aracely Arámbula ha dejado ver su lado más sexy en la última emisión de MasterChef Latino. La conductora lució un look totalmente negro que ha generado una ola de comentarios encontrados en redes sociales.

Para el cuarto capítulo del show producido por la cadena Telemundo, la actriz de 42 años apostó por una falda de lápiz color negro que combinó con unas botas de piel del mismo tono. Para la parte superior, Aracely lució una blusa llena de transparencias con un pronunciado escote que dejó ver su impresionante figura.

Aunque algunos usuarios en redes sociales calificaron el atuendo de ‘poco adecuado’ para un programa culinario, existe una razón detrás del look elegido por la guapa conductora. Con el Día de los Enamorados a la vuelta de la esquina, la emisión quiso celebrar ese toque de seducción que suele estar ligado a la cocina. Por este motivo, el capítulo estuvo inspirado en la película 50 Shades Freed.

Como parte de esta dinámica, los cocineros utilizaron ingredientes como miel, fresa, melón, arúgula y plátano para ‘seducir’ a los jueces con sus mejores platillos: “Imagínense que deben cocinar para la persona que más aman. Utilicen los ingredientes que tienen a su disposición para robarle el corazón a esa persona especial”, explicó el reconocido juez italiano Ennio Carota.

Los seguidores del programa no fueron los únicos que quedaron impactados con el sensual look de Arámbula, pues los mismos participantes se deshicieron en halagos para la presentadora: “Estos rabioles son para Aracely, los voy a hacer con mucho amor. Luce hermosa, estoy que me caso con ella. Desde que la vi quería pedirle la mano”, comentó uno de los contendientes ante la sonrisa de Aracely.

Nuevo año, nuevo look:

Otro de los aspectos que llamó la atención de la apariencia de la actriz, fue el radical cambio que lució su pelo. Apenas un par de semanas atrás, la conductora compartió una fotografía en la que presumía su larga y ondulada melena. De forma sorpresiva, Aracely apareció en el último episodio de MasterChef Latino con un moderno corte bob asimétrico que apenas supera la mitad de su cuello.

Recientemente, la guapa presentadora compartió sus secretos para mantener una figura espectacular: “Trato de ir al gimnasio lo más que puedo, porque a veces estoy cansada con el trabajo y los niños. Me pasa como a muchas mamás, quieres cuidarte, pero ¿qué prefieres? ¿ir al gimnasio o estar con tus hijos? Pues estar con ellos. Así que voy dos veces a la semana. Tampoco es tanto. Trato de cuidar mi alimentación y comer sano”, confesó al programa Un Nuevo Día.