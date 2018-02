¿Por qué una mujer que ganó la lotería se niega a cobrar el gran premio?

Ganarse la lotería es un sueño que millones de personas tienen a diario. El dinero ayudaría a saldar cuentas pendientes, hacer arreglos en casa o viajar a los lugares más deseados. Por ello resulta extraño que una mujer en New Hampshire no quiera reclamar su premio de 560 millones de dólares que ganó gracias a un sorteo de la lotería el mes pasado. Pero, ¿qué razón tiene para no acudir a las oficinas locales para reclamar su premio?

La mujer busca a toda costa mantener su identidad en el anonimato para después cobrar el gran cheque. Incluso ha recurrido a la corte para intentar asegurar sus datos antes de presentarse en las oficinas para reclamar su dinero. Sin embargo, las reglas de la lotería son claras y exigen que el ganador proporcione sus datos y firme con su nombre real el boleto ganador, un requisito que hasta el momento parecía sencillo y no había dado problema alguno con los antiguos ganadores.

Más allá de ser una petición "extraña", la mujer, que ha utilizado el alias Jane Doe, desea continuar con su vida tal como lo ha hecho hasta ahora. Ella tiene miedo de que al revelar su identidad, su vida corra peligro por la cantidad de dinero que tendría en su cuenta de ahorros. "Es una residente de New Hampshire desde hace mucho tiempo y está comprometida con su comunidad", explicó su abogado a través de un comunicado. "Desea continuar con su trabajo y tener la libertad de caminar al súper mercado o asistir a eventos públicos sin ser reconocida o identificada como la ganadora de tanto dinero".

El caso ha dado la vuelta al mundo, dividiendo opiniones entre la gente que se imagina en la posición de la ganadora del premio. "Respetamos el deseo de la mujer por mantener su anonimato, pero los estatutos y las reglas de la lotería son claros en sus protocolos", explicó Charlie McIntyre, director ejecutivo de la lotería de New Hampshire. "Pero también entendemos que los procedimientos deben ser extremos para la seguridad de la lotería, de nuestros jugadores y los concursos".

Pudo haber cumplido su petición

Al enterarse de que había ganado, la mujer de inmediato firmó el boleto con su nombre real para evitar que alguien robara su premio. En New Hampshire está permitido que una persona de confianza cobre el dinero en representación del ganador, pero esta supuesta persona tendría que haber firmado el boleto en vez del afortunado. Como el boleto ya tiene una firma, cualquier alteración en ella o en el mismo papel de inmediato anularía el premio. Hasta ahora, la mujer sólo ha comprobado que ganó la lotería por medio de una copia del boleto, en donde aparecen los números que coinciden con los premiados de enero. Mientras el caso se resuelve, los 560 millones de dólares siguen a la espera de ser entregados a la afortunada ganadora.