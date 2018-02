Ya tuvieron una colaboración en una canción 2015 y muchos de sus fans vieron entre ellos una química especial. En cambio, no han llegado a salir nunca, al menos oficialmente. Ahora, solo unos meses después de que se relacionara a Shawn Mendes con la modelo Hailey Baldwin, inseparable de Gigi Hadid y su grupo de amigas, unas fotos parecen indicar que hay algo más entre el cantante y Camila Cabello que una amistad. El medio estadounidense The Blast publica las imágenes que han sacudido a los fans de ambos artistas, en ellas aparecen cenando pizza juntos y con una tercera persona, aparentemente cogiéndose de la mano y en una actitud de lo más cómplice. Fueron tomadas antes de que ambos llegaran, por separado, a la fiesta pre-Grammy de Clive Davis. Su buena relación es innegable pero, según se ha publicado, durante esta fiesta no estuvieron juntos en ningún momento... ¿podría ser que estuvieran intentando mantener la distancia para alejar los rumores?

Y es que fue solo el mes pasado cuando Shawn y Hailey Baldwin protagonizaron las primeras especulaciones del año cuando se vio un impresionante anillo en el dedo anular de la modelo, dando lugar a que varios medios se preguntaran si la pareja se había comprometido. En cambio, no se les ve juntos desde el mes de diciembre y esa es para los fans suficiente razón para especular con su ruptura. Por su parte, Camila ha estado oficialmente soltera y centrada en su música al 100% desde que terminara su relación con el también cantante Austin Mahone en 2014. Pero una declaraciones recientes nos hacen pensar que quizás la artista haya encontrado una nueva ilusión. Durante una entrevista radiofónica le preguntaron cuál había sido la última letra que había escrito y la intérprete de Havana contestaba: "Esto es un poco fuerte, pero bueno, he escrito 'No puedo decir tu nombre sin sonreír'". Ante esto, el entrevistador replicaba si hay alguien especial en su vida, ante lo que Camila no duda en responder con un "quizás".

Shawn es canadiense, tiene 19 años y se le consideraba el "nuevo Justin Bieber" cuando en 2013 comenzó a hacerse popular en redes sociales por sus versiones interpretadas en plataformas como la desaparecida Vine. Ella es cubana-mexicana, tiene 20 años y saltó a la fama en 2012 cuando, en la segunda temporada de la versión estadounidense de X-Factor, Simon Cowell y otros jurados decidieron crear un grupo al más puro estilo One Direction e incluirla a ella junto con otras cuatro chicas, formando Fifth Harmony, del que se desvinculó en diciembre de 2016. Y si siguen las comparaciones, ella fue la Zayn Malik del grupo al abandonar su carrera en conjunto para centrarse en su faceta en solitario.