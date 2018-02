Selena Gomez, ingresada de nuevo en rehabilitación

Lo primero es la salud, eso es lo que ha debido de pensar Selena Gomez, que a principios de enero completó un tratamiento de rehabilitación en Nueva York para lidiar con algunos de los efectos secundarios de su lupus, la depresión y la ansiedad. Según ha confirmado una fuente a la revista People, la cantante "sentía que necesitaba alejarse y centrarse en sí misma sin distracciones". Permaneció dos semanas en el centro completando un programa que incluía terapia, comidas sanas, pilates y sesiones de meditación, alcanzando un nuevo estado de ánimo y sintiéndose "con fuerzas renovadas".

Pero no se trata de un plan puntual, puesto que la intérprete de Wolves quiere "volver a hacerlo más adelante este año". "Se siente bien y tiene buen aspecto. Está trabajando en su nueva música y está emocionada", ha añadido la fuente a People. Tampoco es su primera vez en rehabilitación, puesto que en agosto de 2016 Selena anunciaba que se alejaba de los focos para "centrarse en mantener su salud y felicidad", cancelando su gira, después de haber sufrido "ansiedad, ataques de pánico y depresión". Entonces se publicaba que su desaparición de la vida pública no tenía nada que ver con el abuso de alcohol u otras sustancias, como puede imaginarse al oír hablar sobre rehabilitación. Algunos meses más tarde se confirmaba que la cantante había estado en tratamiento profesional para trabajar en su salud emocional.

La artista ha retomado recientemente su relación con Justin Bieber cinco años después de su ruptura y este habría apoyado totalmente la decisión de Selena de llevar a cabo un programa de rehabilitación. "Después de todo el lío de vacaciones, Selena sentía que necesitaba esto", añade el citado medio. Y es que en diciembre se publicaba que la intérprete no se habla con su madre, Mandy Teefey, con quien produce la famosa serie Por 13 razones.

Selena recibió un trasplante de riñón el pasado verano gracias a la donación de su amiga Francia Raisa, y no ha dudado en compartir con sus seguidores y a través de una emocionante entrevista los detalles de la operación y de su enfermedad. Desde que reveló en 2015 su dolencia después de otro parón en su carrera, su lucha se ha convertido en pública y no ha dudado en compartir los altos y bajos de los últimos años: "Me diagnosticaron lupus y he estado en quimioterapia. En eso consistió mi descanso, podría haber sufrido un accidente cardiovascular", explicaba en 2015 en una entrevista con Billboard en la que habló también sobre cómo su infancia frente a las cámaras había afectado a su vida adulta y a su estado emocional.