Selena Gomez sobre la depresión: 'Es una batalla que enfrentaré el resto de mi vida'

Selena Gomez se ha sincerado sobre la complicada batalla que ha librado contra la ansiedad y la depresión. A principios de este mes, la cantante de 25 años completó un programa de dos semanas para aprender a lidiar con algunos efectos secundarios del lupus, padecimiento que ha mermado su estado de salud en los últimos años de su vida.

Durante una entrevista con Harper’s Bazaar, la intérprete de Bad Liar comentó: “Cualquiera que me conozca sabe que lo primero para mí siempre será mi salud y bienestar. He tenido muchos problemas con la depresión y he intentado ser muy abierta al respecto, pero no es algo que sienta que pueda superar”, explicó a la publicación.

“No creo que haya un día en el que diga: ‘Aquí estoy con un vestido bonito. ¡Gané!’. Creo que es una batalla que tendré que enfrentar por el resto de mi vida y estoy de acuerdo con eso, porque sé que me estoy eligiendo a mí sobre cualquier otra cosa. Quiero asegurarme de que estoy saludable. Si eso marcha bien, todo lo demás encajará en su lugar poco a poco”, comentó.

Al ser la celebridad con más seguidores en Instagram, la ex estrella de Disney aseguró estar consciente de la responsabilidad que tiene con los jóvenes de su generación: “Tengo una relación compleja con Instagram. Me ha dado voz en medio de todo el ruido que hacen las personas que tratan de narrar mi vida todo el tiempo por mí”.

“Lo que me preocupa es el valor que la gente de nuestra edad les da a las redes sociales. Es una plataforma increíble, pero en muchos sentidos les da a los jóvenes, incluida yo misma, una representación falsa de lo que es importante. Por eso se vuelve una relación compleja, probablemente una de las más difíciles que tengo”, explicó.

Sin presiones por el futuro:

Aunque ha lanzado un par de canciones nuevas durante los últimos meses, Selena es consciente que su álbum ha demorado demasiado. Sin embargo, la cantante aseguró que no siente presión para volver de lleno a la industria musical: “Cuando la gente me pregunta qué pasa con eso, soy sincera al respecto: aún no estoy preparada”, expresó.

“La verdad es que no me siento lo suficientemente segura de dónde está mi música en este momento. Si averiguarlo lleva 10 años, pues tendrán que ser 10 años. No me importa. Ahora mismo solo quiero dedicarme al 100% en cada una de las cosas que hago”, comentó.