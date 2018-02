Alec Baldwin se recupera satisfactoriamente tras una cirugía de cadera

Alec Baldwin fue sometido a una cirugía de cadera este martes por la noche. Así lo reveló su esposa Hilaria a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía en la que aparece abrazando al actor de 59 años horas antes de ingresar al quirófano.

VER GALERÍA

“Ha sido un día ajetreado… niños malhumorados, veterinarios, reuniones y unos panqueques que no salieron nada bien. Afortunadamente terminó con la increíble experiencia de ver a Alec entrevistando a Michael Wolf. Ahora hay que descansar porque mañana debemos estar en el hospital muy temprano para que su cadera sea remplazada. Envíen sus buenos deseos para nosotros”, comentó al pie de la imagen.

Unas horas más tarde, Hilaria compartió una actualización del estado de salud del actor: “Gracias por sus amables deseos. Sé que muchos de ustedes están ansiosos de escuchar cómo le está yendo a Alec. Hemos estado aquí desde muy temprano, todo salió bien y estoy con él en recuperación. Amor para todos”, escribió junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo la mano del ganador del Globo de Oro.

VER GALERÍA

Luego de una semana complicada, los Baldwin seguirán preparándose para la llegada del nuevo integrante que tendrá su familia. Fue el pasado mes de noviembre cuando la pareja reveló que estaba esperando a su cuarto hijo juntos: “Nuestros Baldwinitos tendrán un nuevo compañero esta primavera. ¡Estamos muy emocionados!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Unos días más tarde de realizar el importante anuncio, la familia compartió un pequeño video en el que reveló a sus seguidores el sexo de su cuarto bebé. Fue gracias a un pastel de color azul, que Hilaria compartió que estaba esperando a un pequeño niño.

Una publicación compartida por Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) el Nov 4, 2017 at 12:08 PDT

Más noticias como esta:

- Hilaria Baldwin presume su 'baby bump' con una tierna selfie

- ¿Cómo entrenan las 'celebrities' durante el embarazo?

Un bebé muy esperado:

Durante una reciente entrevista con US Weekly, la actriz relató cómo fue el momento cuando se enteró de la gran noticia: “¡Todo esto es una locura! Lloré cuando me enteré, no era por tristeza, simplemente me sentía abrumada. Realmente creo que este bebé es algo que debía suceder. Llegará y estaremos completamente obsesionados con él. Carmen estaba un poco decepcionada porque quería una hermanita. ¡No sé si podré tener cinco!”, comentó con una sonrisa.

VER GALERÍA

El actor nominado al Oscar e Hilaria se conocieron en un restaurante de Nueva York a principios de 2011. Un año más tarde se casaron en la Catedral de San Patricio. Además de los cuatro hijos que comparte con la actriz española, Baldwin es padre de Irlanda, su hija de 22 años que comparte con Kim Basinger.