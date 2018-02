Alan Tacher y Cristy Bernal celebran su aniversario a punto de convertirse en papás por segunda ocasión

Alan Tacher y Cristina Bernal están de fiesta. Este miércoles 7 de febrero la pareja celebra su tercer aniversario de bodas, uno bastante especial pues se encuentran esperando a su segundo bebé en común. Como es costumbre en Cristy, a través de las redes sociales quiso expresar sus sentimientos y la dicha de estar casada con el amor de su vida, una publicación que llenó de recuerdos fotográficos de algunos de los momentos más memorables de su matrimonio.

Además de felicitar a su esposo por una fecha tan especial, Cristy sin querer reveló las claves para tener una buena vida en pareja. "Felices tres años de casados, mi Ojitos, y ya muchos compartiendo nuestra vida. Dicen que los mejores matrimonios son los que trabajan en equipo, tienen respeto mutuo, admiración e interminables dosis de gratitud y amor. Ojalá Dios nos permita estar juntos hasta viejitos", escribió.

Cristy decoró la publicación con varias fotografías en las que se puede ver un concierto, una cena para dos, mensajes en el espejo y, por supuesto, una postal de sus primeras horas como marido y mujer. Para los fans, las fotos parecerán al azar, pero detrás de cada una hay un pedacito de su historia de amor. "Esto es un pequeño recuento de cosas que sólo tú y yo entendemos", detalló la futura mamá, quien aprovechó la fecha para hacer una petición especial a su esposo: "En este día sólo te pido que no terminen esas miradas de complicidad, esas locuras que hacemos juntos y los detalles".

Aunque es seguro que la pareja se ha felicitado en persona, Alan no se quedó atrás para enviar un mensaje virtual a la mujer de su vida. "¡¡Me haces muy feliz!! Te amo, Boquita mía. Gracias por ser el amor de mi vida, gracias por ser mi confidente y compañera en este camino que durará para siempre... y lo más importante, ¡gracias por aguantarme! Jaja No Soy fácil". Las palabras del conductor de Despierta América estuvieron acompañadas por una fotografía en la que ambos sonríen a la cámara en una de sus salidas como familia.

Un nuevo bebé en camino

En los próximos días, la familia de Alan Tacher y Cristy Bernal tendrá un nuevo integrante. De acuerdo a las publicaciones de la feliz mamá, Cristy se encuentra en la semana número 38 de su segundo embarazo. La llegada de su bebé será toda una sorpresa para la pareja, que decidió no saber el sexo de su hijo hasta el gran día.

El bebé se convertirá en el quinto hijo de Alan Tacher, quien además de ser papá de Michelle junto a Cristy, tiene tres hijos de su primer matrimonio: Hannah, Alex y Nicole. Los cuatro hijos del conductor están muy emocionados por conocer a su nuevo hermanito o hermanita, un deseo que no tardará mucho en hacerse realidad.