¿Lili Estefan estrena galán? La conductora lo aclara

Han pasado cinco meses desde que Lili Estefan anunció su sorpresiva separación de Lorenzo Luaces, con quien estuvo casada por casi tres décadas. Aunque en un principio la conductora necesitó algunas semanas para procesar la desafortunada noticia, ha demostrado que no hay mejor forma de sobreponerse a la adversidad que con una sonrisa.

Enfocada en su trabajo y en su familia, la presentadora de El Gordo y la Flaca parece atravesar un momento de estabilidad en su vida. Sin embargo, Lili ha revelado que un paparazzi ha querido sacar ventaja de su reciente situación para vender una serie de fotografías en las que supuestamente aparece acompañada de un hombre desconocido.

VER GALERÍA

Durante un segmento de su popular programa de Univisión, fue el mismo Raúl de Molina quien quiso exponer la incómoda situación ante sus televidentes: “El día de ayer le llegaron unas fotos a la productora de nuestro programa donde aparece Lili con un hombre. Le intentaron vender estas imágenes como diciendo: ‘Mira lo que Lili estaba haciendo’. Estas fotos son del año 2012, ya habían salido en el programa y son una cosa que no tiene nada que ver con la otra”, explicó el conductor antes de darle la palabra a su compañera.

“Nuestra productora un día va a caer muerta con los paparazzis”, bromeó Estefan: “Hoy estaba en medio de una reunión y me llamó para decirme: ‘Oye, ¿qué hago con esto?’, cuando me mandó las fotos inmediatamente me recordó que esas imágenes fueron tomadas durante una producción que hicimos para El Gordo y la Flaca en enero de 2012”, explicó.

VER GALERÍA

“Estábamos grabando y por alguna razón me lastimé un ligamento completo, no podía caminar. No pensé que se tratara de algo tan malo, pero fue una de esas veces que me vieron en silla de ruedas. La foto que mandaron hoy la estaban tratando de vender como si fuera algo nuevo, como si un hombre me estuviera cargando”.

“Este mensaje no es tanto para el público, sino para el fotógrafo al que no le han informado que esas fotografías tienen 6 años. Hay que tener cuidado con las imágenes, con lo que se vende y con el daño que se puede hacer si no se averiguan bien las cosas”, explicó sonriente la conductora, quien tomó con humor el peculiar suceso.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Conoce a Lorenzo, el guapo hijo de Lili Estefan que robó cámara en las vacaciones de mamá

Día de chicas! El divertido fin de semana de Lili Estefan y su hija Lina

Dedicada a sus hijos:

Desde el anuncio de su separación, la prioridad más grande de Lili han sido sus dos hijos: Lorenzo y Lina, con quienes disfrutó de unas inolvidables vacaciones de fin de año. Con gran ánimo, la presentadora hizo maletas junto a su familia y se dirigió a las montañas nevadas de Utah, donde aprovechó las pendientes para esquiar junto sus hijos.

VER GALERÍA

En menos de 24 horas, el trío se trasladó a las Bahamas para continuar con su increíble aventura: "¡De la nieve a la playa en el mismo día! Siempre soñé con hacer esta locura y miren, por fin se dio”, escribió Estefan en redes sociales junto a una fotografía en la que aparece rodeada de un grupo de amigos.