Para sellar su amor y recordar por siempre su relación, Maluma y su novia Natalia Barulích se hicieron unos tatuajes idénticos en las manos. A través de las redes sociales, se viralizó una imagen en la que se alcanzan a ver las manos de ambos luciendo el símbolo del infinito. Las primeras en notar la marca fueron las fanáticas del colombiano, quienes se emocionaron el gran gesto de amor de esta linda pareja.

Según la imagen retomada en la cuenta de Instagram de Telemundo, los enamorados se hicieron la misma marca en los costados de sus pulgares. Con esto, queda claro que la relación de Maluma y Natalia se está tornando cada vez más seria. Tanto los fans de Maluma, como los de Natalia retomaron la fotografía y la compartieron en las múltiples cuentas que han creado en honor a los enamorados del momento.

Las fans de los novios han seguido las pistas sobre este romance desde que comenzaron los rumores sobre la relación. Antes de confirmar el noviazgo con la modelo, las fieles seguidoras de Maluma notaron que él y Natalia compartían una linda cachorrita pomerania llamada Julieta. Con los post que ambos subieron a sus respectivos perfiles, poco a poco dejaron ver que pasaban mucho tiempo juntos y que la simpática perrita tenía un significado especial para ellos.

De hecho, hace unos días pasaron un tremendo susto, pues Julieta se extravió. A través de sus redes sociales, ambos pidieron ayuda a sus seguidores para localizar a su mascota, la cual afortunadamente apareció después de unas horas. Aliviados, Natalia y Maluma informaron a sus fans que Julieta ya estaba con ellos.

Apenas la semana pasada, los enamorados compartieron uno de los días más especiales: el cumpleaños de Maluma. A través de las redes sociales, se dieron a conocer fotografías y videos de la celebración del festejado en Los Ángeles, donde salió a cenar con sus amigos y su hermosa novia. Juan Luis Londoño –nombre real del intérprete –y Natalia fueron los protagonistas de un gran beso y hasta de un pastel, pues la tarta estaba decorada con una imagen de ambos.

Maluma, enamorado como nunca

Luego de meses de rumores sobre su relación con la modelo, a finales de enero el ‘Pretty Boy’ confirmó que era su novia. Natalia y Maluma se conocieron hace poco más de nueve meses en la grabación del video Felices los Cuatro. Desde entonces, se han hecho inseparables y son una de las parejas que han ganado más adeptos. La primera vez que se dejaron ver en actitud romántica fue enero pasado en las calles de Milán, Italia. Las imágenes de ambos romanceando por una de las ciudades más cosmopolitas del mundo se hicieron virales, así que Maluma no tuvo más remedio que hablar de la mujer que le ha robado el corazón.

“Yo creo que un buen viaje está ligado a una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que eso es algo muy fundamental y principal”, dijo Maluma al programa Al Rojo Vivo (Telemundo). “En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso”, explicó. “Estoy como nunca me habían visto”, puntualizó.