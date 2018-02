Tiene sólo dos años y Matteo, el hjo de Alejandra Espinoza, ¡ya se sabe el alfabeto!

La mayoría de las mamás están muy orgullosas de los logros de sus hijos y Alejandra Espinoza no es la excepción. La presentadora de televisión se ha encargado de dar a su hijo Matteo una educación escolar bastante completa a pesar de sólo tener dos años. El pequeño es muy inteligente y no le es nada complicado absorber el conocimiento que resultaría avanzado para un niño de su edad. La muestra de ello es el video que Alejandra recién publicó en su cuenta de Instagram, en donde Matteo nombra a la perfección las letras del alfabeto.

No hicieron falta más palabras para describir el video que el hashtag "Sábados de escuela", una actividad cotidiana los fines de semana pues el niño está siendo educado en casa. En el clip, el pequeño se muestra bastante emocionado a la hora de aprender el alfabeto. Mientras mamá empieza a mostrarle varias tarjetas coloridas con las distintas letras, Matteo las nombra con mucho entusiasmo. Su mamá lo apoya en las pocas veces que se complica el momento de estudio, pero él solito logra recordar el nombre de la letra que tiene enfrente.

Matteo tiene una voz bastante clara y su atención está muy fija en las tarjetas con las que mamá le ha enseñado con mucha paciencia a aprender las letras, una cualidad que causó sorpresa en los seguidores de la presentadora mexicana. A la personalidad de Matteo se suma su energía y las ganas de estar activo todo el tiempo. Por ello se ha convertido en el compañero perfecto de mamá a la hora de posar para las cámaras o incluso hacer ejercicio.

Matteo imitó a Alejandra en la rutina física, un rato de madre e hijo que acabó en risas por la creatividad del niño. "¡La lucha es real! Matteo a los 5 minutos quiso hacer ejercicio a su manera... o sea, encima de mí", relató la divertida mamá sobre un collage en donde el niño parece empezar muy emocionado la rutina para después obligar a la presentadora a hacer una serie de lagartijas con él prendido al cuello.

Un pequeño muy fashion

Matteo es el único hijo de Alejandra Espinoza y su esposo, Anibal Marrero. La pareja confirmó el embarazo de Alejandra en 2014, cuando publicaron una divertida fotografía de Anibal leyendo un libro para padres primerizos mientras ella comía una rebanada de pizza. Matteo está por celebrar su tercer cumpleaños en marzo, y a pesar de su edad, ya tiene una cuenta de Instagram que, con la ayuda principal de sus padres, ha llenado de momentos muy divertidos que además están repletos de estilo.

Matteo no se siente intimidado por la cámara y sonríe o posa con buena actitud para lucir los atuendos con los que mamá lo viste. Y a pesar de que tiene looks bastante lindos, él prefiere no ir a ningún lado sin sus tenis de la caricatura PJ Masks. "¿Les gustan mis tenis? Son los 15 dólares mejor invertidos de mi mamá porque no me los quiero quitar ni para dormir", explica Alejandra en voz de su hijo sobre su accesorio favorito.

