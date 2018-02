El amable gesto de un desconocido alegró a una estudiante que se había quedado sin dinero

A veces la ayuda viene de quien menos te lo esperas, incluso de un desconocido en el tren que sin querer ha estado escuchando las conversaciones de otros pasajeros. Ella Johannessen, una estudiante de Reino Unido, recién tuvo esa agradable experiencia que la hizo recuperar la confianza en los desconocidos con los que se topa día a día. La joven de 23 años de edad reveló a través de su perfil en Facebook lo feliz que se sentía después de que un extraño le obsequiara dinero sin que ella se diera cuenta, una cantidad que la ayudó a resolver la complicada situación económica en la que se encontraba y que no le permitía estar tranquila.

Ella Johannessen había abordado el tren que la llevaba de Leeds a Peterborough un sábado por la mañana. Aprovechando el tiempo de viaje, la joven llamó a su mamá para platicar con ella y desahogarse sobre los problemas económicos que la agobiaban, una charla que jamás imaginó a la que alguien estuviera poniendo demasiada atención. La estudiante se sentía estresada y decaída porque a pesar de sus esfuerzos por ahorrar, no lograba hacer rendir el dinero y aún tenía cuentas pendientes por pagar.

La chica colgó el teléfono para concentrarse en sus pensamientos y tomar una siesta de casi media hora. Lo que no esperaba era que al despertar encontraría una servilleta en su regazo que de inmediato llamó su atención. “Vi que había una servilleta y debajo de ella estaba el dinero. Eran 100 libras (cerca de 140 dólares)”, contó emocionada a un diario local. La joven volteó hacia los lados buscando a la persona que pudo haber dejado el dinero, pero nadie parecía estar enterado de lo que sucedía. Tras unos segundos, Ella comprendió que alguien la había escuchado y la ayudó de corazón. “De inmediato empecé a llorar", agregó la joven sobre aquel día.

Unos meses complicados

Antes de esta historia que alegró su vida, Ella Johannessen, había pasado por una situación aún más difícil que la afectó emocionalmente. "Fueron 18 terribles meses en los que perdí a mi papá y a mis abuelos, pero esto me demostró que en el mundo aún hay bondad y existen personas con buena voluntad", contó Ella.

La joven estudiante no logró identificar a la persona que hizo la donación que tanto necesitaba, pero quiso buscarla a través de las redes sociales. Primero publicó la historia en su perfil de Facebook, y en cuestión de días dio la vuelta al mundo, pero de aquella bondadosa persona no ha sabido nada. También intentó rastrearla por medio de la línea Virgin Trains East Coast, que fue en la que ambos viajaron, sin embargo, hasta el momento no ha tenido suerte para encontrarla. "Me gustaría decirle lo buen ser humano que es, y que su acción desinteresada levantó mi espíritu, además de que me fue de gran ayuda en un momento complicado", expresó en un mensaje que espera que llegue a quien sea que le dio ese gran regalo.

