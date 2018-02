¿Cómo celebraron Jennifer Lopez y Alex Rodriguez su primer aniversario de novios?

El sábado pasado, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez celebraban su primer aniversario como pareja, una fecha bastante especial en su historia juntos y de la que hicieron partícipes a más de 8 mil personas. En medio del escenario de The Armony, en donde la cantante ofreció un show previo al Super Bowl LII, JLo tuvo un gesto muy romántico para su novio, quien se encontraba entre el público apoyándola al máximo en esta fiesta previa al gran juego de futbol.

JLo y A-Rod se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo cuando en marzo pasado se dejaron ver en público tomados de la mano. Mientras el mundo especulaba si su relación era seria o no, ellos habían empezado a escribir su historia de amor un mes antes, específicamente el 3 de febrero.

Un año después y para sorpresa de los asistentes al concierto del sábado en Minnesota, JLo dedicó a su novio un par de palabras para obsequiarle una canción como regalo de aniversario. Frente a todo el público, JLo mostró un poco del cariño que tiene por el hombre que le ha devuelto la sonrisa y con quien ha creado una rutina familiar junto a sus hijos, los mellizos de 9 años, Emme y Max, al igual que las hijas del ex beisbolista, Natasha y Ella, de 13 y 9 años. "Hemos estado juntos por un año", dijo la cantante. "No quiero verme muy cursi o algo, pero bebé, esta canción es para ti. Te amo", agregó antes de empezar a entonar su nuevo sencillo, Us.

Además de dedicar directamente ese tema para el ex beisbolista, Jen hizo un guiño más a su novio cuando apareció frente al público del DIRECTV Super Saturday Night usando un jersey blanco con su nombre en letras negras y el número 13. Años atrás, ese mismo número era el que el ex jugador de los Yankees de Nueva York usaba en el campo de béisbol y con el que logró hacer historia en el deporte.

Alex estuvo al pendiente de todo el performance de JLo sobre el escenario y junto a él, los dos hijos de cada uno, con quienes han formado una familia muy unida que convive en cada una de las fechas importantes. La seriedad de la relación entre Jen y Alex quedó aún más clara cuando pasaron el día de Thanksgiving juntos. Un mes después, los Rodriguez-Lopez celebraron la Navidad en un ambiente completamente familiar. Siguiendo esa rutina, este domingo acudieron juntos al U.S. Bank Stadium para presenciar el Super Bowl desde un palco privado. Mientras los pequeños se divertían con las jugadas en la cancha, JLo y A-Rod no hacían otra cosa más que demostrar que sólo tienen ojos el uno para el otro.

Un concierto benéfico

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tienen una postura muy clara sobre ayudar a los afectados por los desastres naturales ocurridos en Puerto Rico. Por ello, la presentación de Jen en Minnesota tuvo un fin solidario y en una asociación con AT&T, propietaria de Direct Tv, recaudó fondos durante el concierto que duró una hora con 40 minutos. La empresa donó un dólar -hasta llegar a 200 mil- por cada mención en Twitter que llevara la etiqueta #JLoNOW. Además, el público desde casa podía hacer donaciones de 10 dólares a través de Facebook. “Queremos ayudar a nuestros amigos en Puerto Rico que aún están reconstruyendo su vida”, dijo la cantante en uno de los momentos de su show.

