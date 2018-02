Alan Tacher revela cómo consiguió su nuevo cambio de look

Alan Tacher lucirá muy pronto una imagen renovada. A través de su cuenta de Instagram, el conductor reveló que este fin de semana se sometió a su segunda cirugía de trasplante de pelo para lucir una melena más abundante.

A través de su cuenta de Instagram, Tacher documentó cada una de las etapas del procedimiento con el objetivo de desmentir los rumores que existen en torno a este tratamiento: “Les platico que hoy me sometí a mi segundo trasplante de cabello. Les pondré varios videos para que se den una idea de qué se trata”, explicó al inicio del clip que compartió en redes sociales.

“Quiero recomendárselo a todos aquellos hombres que quieren hacerlo, pero a veces tienen dudas. Créanme que no duele nada y la diferencia es asombrosa”, comentó. En la primera grabación, se puede apreciar como el doctor responsable de la cirugía traza un par de líneas sobre la cabeza del presentador, señalando las áreas donde se llevará a cabo el trasplante.

Emocionado, Alan explicó que durante el proceso se le extrajeron poco más de 2 mil folículos pilosos en zonas de su cabeza donde el crecimiento de su pelo aún es saludable. Posteriormente, son implantados en las zonas afectadas uno por uno, por lo que es un procedimiento sumamente complejo que requiere de varias horas en el quirófano.

Al igual que sucedió hace tres años, cuando se sometió a su primer trasplante, el conductor apareció en el programa Despierta América utilizando una gorra para proteger su cabeza: “Les prometo que la gorra solo será durante esta semana. Lo que sucede es que no me puede dar la luz, muchas gracias por su cariño y apoyo. Es la segunda vez porque sí me hacían falta muchos, ya estaba muy calvo”, comentó con humor.

Alan Tacher no es la única celebridad que se ha sometido a este tratamiento. Hace algunos años, Raúl de Molina asistió a la misma clínica para llevar a cabo el procedimiento: “Esto se lo han hecho a miles de famosos y todos se portaron de maravilla. La verdad es que no duele, es un poco incómodo al principio, pero nada de dolor”, explicó durante una emisión del Gordo y la Flaca.

“Quería tener un poco más de pelo en la parte de enfrente y un poco en medio. Es algo que yo quería hacer desde hace 4 años, no tuve tiempo y lo dejé de un día para otro. Finalmente pensé que era el momento, porque si se me seguía cayendo el cabello de aquí a 20 años, iba a ser mucho más difícil”, comentó.