El anuncio del nacimiento del bebé de Kylie Jenner ha dado pie a otra especulación acerca de su actual situación sentimental. Tras confirmar su embarazo y dar a conocer la llegada de su hija, la menor del clan de las Kardashian-Jenner compartió un video en sus redes sociales, en el cual muestra los momentos más especiales de los últimos nueve meses de su vida. En varias de las tomas del video, Kylie aparece con un gran anillo de diamantes en una de sus manos, lo cual ha hecho pensar que podría estar comprometida con Travis Scott, el padre de su hija.

Quizá podría tratarse de una inocente joya, pero la empresaria de 20 años ha levantado las sospechas por usarlo en el cuarto dedo de la mano izquierda, en el cual se lleva tradicionalmente la sortija de compromiso. Claramente, en el minuto 7:10 del video, la joven aparece acariciando dulcemente su vientre y es ahí donde se aprecia mejor la enorme joya.

Hasta el momento, Kylie y Travis, de 25 años, no han revelado más detalles sobre el nacimiento de su bebé, ni han dado a conocer si tienen planes o no de llegar al altar. En el video, titulado To Our Daughter, ambos se dejan ver en una de sus facetas más tiernas y demuestran que, a pesar de ser aún muy jóvenes, entre ellos hay amor y confianza.

El material, el cual tiene más de 37 millones de reproducciones, ha sido analizado segundo a segundo por los fanáticos de Kylie y no ha pasado desapercibido el detalle de que la joven mamá no llevaba el anillo de diamantes en el baby shower organizado para su hija. La fiesta temática, inspirada en el color rosa, se realizó a finales de noviembre y según E! News se llevó a cabo en el patio trasero de la residencia de Kylie. Esta pista podría indicar que Travis le habría pedido matrimonio a Kylie en las fiestas de Navidad.

Kylie Jenner y el otro anillo de diamantes que usó en 2015

Hay que recordar, que esta no es la primera vez que la más joven de las Jenner está involucrada en rumores de un compromiso. En 2015, HELLO! dio a conocer que Kylie no tenía planes de casarse con su novio de aquel entonces, Tyga. Esos rumores surgieron luego de que ella compartiera una fotografía usando un anillo de diamantes.

La joven diseñadora usó su aplicación para dejar claro que no estaba en su mente convertirse en la futura señora de Michael Ray Nguyen-Stevenson, nombre real del rapero. “Cada año mi mamá hace una gran fiesta de Nochebuena y la de este año fue muy divertida (¡y brillante!) Fue increíble terminar el año celebrando con todos mis amigos y mi familia… en especial con un regalo extra de alguien único”. La socialité terminó su mensaje con una frase puntual: “Y no, no estoy comprometida”.

Dos años después de esa declaración, Kylie rompió su relación con el intérprete de Rack City. Al poco tiempo de terminar con el rapero, la joven comenzó a salir con Travis Scott, el padre de su bebé.