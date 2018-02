Adamari López toma una importante decisión para mejorar su salud

Adamari López está decidida a cambiar un aspecto muy importante de su vida en este 2018. Luego de revelar su deseo por convertirse en madre por segunda ocasión, la presentadora se ha sometido a una serie de tratamientos para preparar su cuerpo en caso de un eventual embarazo.

Sin quitar el dedo del renglón, ahora la actriz de 46 años ha asumido un importante reto para llevar una vida más saludable. Durante uno de los segmentos del programa Un Nuevo Día, la actriz de 46 años se comprometió a seguir un programa de entrenamiento durante tres semanas con el objetivo de perder algunas libras y retomar el hábito de hacer ejercicio con regularidad.

Fue gracias a Rashel Díaz, conductora de Telemundo, que López aceptó volver al gimnasio después de un largo periodo de ausencia: “Aquí públicamente quiero decirles que llevo tres semanas detrás de Adamari para que vaya a entrenar conmigo y con César Alfonso en el gimnasio. Aunque siempre me deja embarcada, ya dijo que la próxima semana sí empezará”, comentó Díaz en un pequeño video.

Cumplido el plazo, la actriz comenzó con su entrenamiento este lunes con gran ánimo. Para medir los avances, Adamari subió a una báscula para registrar su peso inicial, el cual fue de 142 libras: “Tiene mucho tiempo que no hago ejercicio, desde que di a luz a Alaïa. Hago otro tipo de ejercicios, pero no con un entrenador. No he hecho nada cardiovascular ni nada por el estilo”, confesó ante las cámaras.

“Lo que quiero es bajar de peso, estar en una etapa saludable y a la vez generar masa muscular para estar firme”, explicó al entrenador invitado. Además, Adamari aseguró que le gustaría retomar el ejercicio como parte de su vida diaria: “Serán 21 días para después continuar. Se supone que tras ese periodo se convierte en un hábito que se queda para siempre”, explicó.

Un entrenamiento arduo:

Solo un par de horas después de aceptar el reto, Rashel compartió un pequeño video del primer día en el gimnasio de Adamari: “Nos pusieron a sudar con un entrenamiento que consistía en una combinación de cardio, ejercicios de pierna y brazos. Aquí les dejo un pedacito de la rutina. Manténganse atentos para seguir viendo nuestro entrenamiento. Tengo fe en que Adamari podrá con el reto”, escribió la conductora junto al pequeño video.

A finales del año pasado, la esposa de Toni Costa reveló su deseo por recuperar la figura que tuvo durante su adolescencia: “Con la edad diferentes cosas cambian. Antes, yo tomaba refrescos sin control y no se me reflejaba. Ahora, esa azúcar añadida de las gaseosas no me va nada bien. Pero me encantaría. Quedar como cuando tenía 15 años”, explicó a Mezcal TV.