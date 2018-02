Para la cantante Pink, entonar el Himno Nacional en el Super Bowl era un sueño desde niña. Hoy, este anhelo se ha hecho realidad y a su lado estuvieron las personas más importantes de su vida: su esposo, Carey Hart, y sus hijos Willow Sage y el pequeño Jameson Moon. Sobre el campo del US Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota, la intérprete de 38 años se hizo acompañar por su marido y su hija mayor.

A pesar de que Pink contó a sus seguidores que sufría de una severa gripe, producto del contagio de sus hijos, la enfermedad no afectó su desempeñó, pues su actuación fue impecable de principio a fin. La rubia detalló en sus redes sociales que en 1991 quedó fascinada por la actuación de Whitney Houston y que eso la habría motivado a perseguir sus sueños.

La ganadora de los GRAMMY no dejó pasar la oportunidad de posar con su hija para las cámaras y mostrar lo orgullosa que sentía por estar ahí esta noche. La cantante también se hizo algunas fotografías con su marido, quien estaba muy sonriente y apoyando a su esposa en cada uno de sus pasos.

El ausente en las fotos familiares sobre el campo fue Jameson, de un año de edad. Quizá el pequeño se quedó al resguardo de los familiares de la cantante, en las gradas del centro deportivo. Sin embargo, en la cuenta de Instagram de su mamá, el bebé sí fue el protagonista de dos lindas instantáneas, en las que se deja ver de lo más adorable con un trajecito con el símbolo de los Philadeplhia Eaagles, equipo del cual su mamá es fiel seguidora.

Con seis años de edad, Willow Sage se ha convertido en la compañera ideal de sus padres para acudir a importantes eventos o entregas de premios. Recientemente, la niña acudió con sus papás a la 60ª entrega anual de los premios GRAMMY, la cual se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York.

Para Willow, los GRAMMY 2018 serán inolvidables, pues logró conocer a unos de sus más grandes ídolos. Tras bambalinas, Pink presentó a su hija con Rihanna y ambas compartieron una linda fotografía del recuerdo. La intérprete de What About Us subió a su Instagram una imagen de su hija con ‘RiRi’ y escribió a un lado de la foto: “Los sueños se hacen realidad. Mi hija vive por esta mujer. Yo también”.

