John Stamos se casa con Caitlin McHugh en Los Ángeles

John Stamos y Caitlin McHugh se casaron el sábado por la tarde en una hermosa e íntima boda en The Little Brown Church, en Studio City, Los Ángeles. La pareja decidió dejar atrás el robo de joyería que sufrieron un día antes de su gran día y compartieron su felicidad con sus familiares y amigos más cercanos.

Una fuente cercana a los recién casados reveló a People que la recepción se llevó a cabo en la residencia de Stamos, ubicada en Beverly Hills. El actor de 54 años vistió un elegante traje con un moño, mientras que la modelo —quien espera un hijo del actor —se se dejó ver preciosa con un vestido strapless con corte princesa. McHugh, de 31 años, fue captada en los alrededores de la casa posando con John para unas fotografías, a las cuales se sumaron sus invitados.

“Ellos intercambiaron sus votos frente a sus familias y sus amistades más cercanas. Fue una ceremonia muy emotiva. Hubo lágrimas, pero también muchas sonrisas. John y Caitlin se veían muy felices”, contó un testigo a la publicación.

Después de estar saliendo por dos años, Stamos le pidió matrimonio a su novia en octubre del año pasado en Disneyland, uno de lugares preferidos de ella. El publicista del actor de Full House contó que Stamos le hizo la gran pregunta a su amada luego de enseñarles varias imágenes románticas de las peliculas de Disney. Luego de darle el ‘sí quiero’, los enamorados cenaron con su familia en uno de los restaurantes temáticos del parque de atracciones. Dos meses después de anunciar su compromiso, los novios dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé.

Aunque el sábado fue uno de los días más felices de sus vidas, las cosas no salieron como ellos planeaban, pues el viernes el Departamento de la Policía de Los Ángeles recibió el reporte de un robo cometido en la habitación de McHugh. La modelo no se encontraba al momento del incidente y aprovechando su ausencia, unos ladrones irrumpieron en su habitación del Beverly Hills Hotel y sustrajeron 165 mil dólares en joyería.

Las alhajas no eran propiedad de McHugh, sino que eran un préstamo de la marca Neil Lane. Según las investigaciones, la puerta del cuarto no fue forzada y hasta el momento, no hay sospechosos. Al darse cuenta del robo, la futura mamá llamó por teléfono a su novio y él llegó en seguida hasta el lugar.