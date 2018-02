Uma Thurman ha dado un paso al frente y ha hablado alto y claro sobre el gran escándalo que salpica Hollywood. Las denuncias de acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein van en aumento y ha sido ahora cuando la protagonista de Pulp Fiction y Kill Bill se ha atrevido a contar su desagradable experiencia con Weinstein. La estrella ha relatado que el productor se sobrepasó con ella en el hotel Savoy de Londres, según ha contado en una entrevista con The New York Times.

Sobre cuándo ocurrieron los hechos, Uma no ha especificado fechas, pero todo apunta que fue a raíz del éxito de Pulp Fiction, que se estrenó en 1994. Tras el rodaje de la cinta, la relación entre artista y productor se estrechó. Tal fue su unión que Uma Thurman solía hablar con Weinstein sobre trabajo y que éste le daba consejos sobre hacia dónde debía encaminar su carrera profesional. Además, llegó a conocer a Eve, la primera esposa del todopoderoso empresario cinematográfico. Su buena sintonía pronto se torció tras una reunión en un hotel de París en la que discutieron sobre un guion y él la condujo hasta una sauna. Pese al extreño desencuentro la estrella ha relatado que “no me sentí amenazada. Pensé que era un tipo excéntrico”.

El siguiente “ataque” no tardó en llevarse a cabo en la suite de Weinstein en el Hotel Savoy de Londres. “Fue como un golpe en la cabeza. Me empujó y trató de abalanzarse sobre mí e hizo todo tipo de cosas desagradables”. Ella logró zafarse “como un lagarto”, recuerda en su entrevista más sincera. Al día siguiente recibió un ramo de rosas. “Eran amarillas. Leí la nota como si fuera un pañal sucio y el texto solo decía: Tienes un gran instinto”. Tras este episodio los asistentes de Weinstein la llamaron para proponerle nuevos proyectos. Lejos de amilanarse la actriz le aseguró que “si le hacía a alguien lo que había hecho a ella perdería su carrera, su reputación y su familia”. A través de su representante, Weinstein – que se encuentra en Arizona tratándose su adicción al sexo- aseguró al periódico que en su día se disculpó con la actriz por lo sucedido y que ella “malinterpretó sus señales”.

A finales de noviembre la actriz estadounidense, de 47 años, dejó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en la que comenzaba deseando un Feliz Día de Acción de Gracias y en el que insinuaba que también había sido víctima del poderoso productor. “Hoy estoy agradecida por estar viva, por todos aquellos a los que amo y por todos los que tienen la valentía de luchar por los otros. Dije que estaba enojada recientemente y tengo algunas razones, #yotambién, en caso de que no lo hayas notado por la expresión de mi cara”, escribió la actriz. “Siento que es importante tomarse su tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti, Harvey [Weinstein], y a todos tus malvados conspiradores, me alegra que esto vaya despacio, no mereces una bala)” escribió la actriz en esta red social”.

Uma no es la primera gran estrella de Hollywood que detalla las duras experiencias vividas con Weinstein. En diciembre Salma Hayek se pronunciaba sobre la tortura que vivió con "mi monstruo". El testimonio de la mexicana vino después de que actrices como Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Angelina Jolie, Ashley Judd o Annabella Sciorra relataran sus experiencias con Weinstein.