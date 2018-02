¿Cómo le hace Ana Patricia Gámez para lucir preciosa en su embarazo? La presentadora de Despierta América (Univision) compartió con sus seguidores sus consejos infalibles para verse radiante durante la dulce espera de su segundo bebé. A través de su canal de YouTube, subió un video revelando los aceites y cremas especiales que utiliza para evitar las estrías.

Con el embarazo, la piel del vientre tiende a estirarse demasiado, y para impedir las estrías, la ex reina de belleza tiene los mejores aliados, los cuales son fáciles de conseguir y tienen un precio accesible. Ana Patricia reveló que el aceite de almendras es muy bueno para hidratar y que lo utiliza desde la primera vez que se convirtió en mamá. “Lo uso por las noches con una bata especial, ya que por el día puede manchar la ropa y dejarla así de manera permanente”.

La reina de Nuestra Belleza Latina 2010 mostró ante la cámara otro producto llamado Bio-Oil, el cual es especial para el tratamiento de las estrías. “Lo uso de dos a tres veces al día. A veces lo combino con el otro de almendras, es aceitoso pero no es tan grueso, lo puedes usar con una blusa de tirantes bajo la ropa para que no traspase, no hay que ponerse mucho. Hidrata y deja la piel súper suavecita”.

Después siguió con otro tratamiento, el cual se llama Mom to Mom. Ana Patricia detalló que hay dos tipos de cremas para usarlas a lo largo del embarazo; una que es para los primeros cinco meses y la otra sirve para el último trimestre. La conductora detalló que compró ambas en México, durante su más reciente visita a su país natal.

Por último, detalló que también utiliza una crema hecha a base de cacao y vitamina E, la cual indicó viene en varias presentaciones y tamaños.

Ana Patricia, en la dulce espera de un varón

A través de su canal de YouTube, la presentadora originaria de Sonora, México, ha compartido con sus fanáticos los momentos más especiales de su embarazo. A mediados de enero, Ana dio a conocer con un lindo video el sexo de su bebé. Para la ocasión tan especial, estuvo acompañada por su esposo, Luis Carlos Martínez, su hija Giulietta e incluso hasta la mascota de la familia aparece en el material.

Con mucha emoción, Ana Patricia reveló a todos que estaba esperando un varoncito. Comentó que muchas personas ya le habían dicho que por la forma de su pancita, era probable que estuviera esperando un niño, pero quería estar segura y confirmarlo mediante unos exámenes médicos.

En medio de gritos, se escucha a Ana dirigirse a Giulietta: “¿Quieres saber qué es?”. Al desdoblar los papeles del laboratorio, la futura mamá responde: “It’s a boy! (¡es un niño!) Un hermanito, mi amor”. La pequeña de dos años grita y aplaude de felicidad, ya que pronto se convertirá en la hermana mayor y tendrá mucho que enseñarle al nuevo bebé.