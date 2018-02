Sus hijos le pidieron que bajara de peso y ¡el resultado es impresionante!

Para tener un significativo cambio en la vida, a veces no hace falta más que una buena motivación, como la que Jeremiah Peterson, un padre de familia de Missoula, Montana, tuvo de parte de sus hijos. A sus 39 años de edad, las 290 libras de peso que tenía no parecían afectarle, misma razón por la que no hacía nada para perder peso. Hasta que un día él, su esposa y sus hijos de 10, 8 y 6 años de edad, fueron a acampar y el rato en familia se transformó en el más aburrido que los niños habían vivido, todo porque el peso de Jeremiah no le permitía moverse con facilidad ni escalar las montañas que a los pequeños tanto emocionaban.

"Recuerdo estar parado en el camino, tratando de recuperar el aliento, mientras mi esposa y mis hijos iban lejos de mí, caminando sin esfuerzo, riendo y platicando entre ellos, sin mí. Fue un momento difícil", contó el hombre a People. Aunque ese fin de semana fue decisivo para él, hubo un día más que lo llevó a tomar la mejor decisión de su vida. "A uno de mis hijos se le había ponchado la llanta de su bicicleta y mi esposa me llamó para que la ayudara. No llevaba una camisa puesta y así salí de casa. Cuando llegué, note que a mis hijos les daba pena que la gente viera mi enrome abdomen", agrega en una de sus publicaciones en Instagram.

Fue entonces cuando los pequeños le pidieron que hiciera algo por su salud, pero a diferencia de lo que él pensaba, los niños tenían una razón más fuerte en mente. Los tres niños no deseaban que la salud de su papá se viera afectada por el sobrepeso, y desde aquel día Jeremiah empezó con su asombrosa transformación.

En sólo 150 días, Jeremiah logró un cambio increíble y bajó más de 80 libras. Su mente estaba enfocada en la meta que se había fijado y se apoyó en un programa de entrenamiento y buena alimentación. "La gente me pregunta cómo fue posible esta transformación. La verdad es que a diario hago dos entrenamientos de 45 minutos, uno por la mañana y otro después del trabajo. Todos los días entrené sin descanso. No hubo alguna vez en la que no me recostara cansado sobre la almohada y no tuviera el sentimiento de que había ganado algo", explicó en uno de sus propios comparativos en Instagram.

¡Todo un cambio de vida!

Pronto, Jeremiah notó más beneficios en su cuerpo que sólo perder peso. Su pelo estaba más saludable, su energía era mucha más y su rostro empezó a rejuvenecer. Sin embargo, todos esos cambios no se comparaban con la alegría de sus hijos, quienes han logrado ir de campamento con papá y hacer todo tipo de actividades recreativas al aire libre.

Ahora, Jeremiah presume cada vez que puede su abdomen marcado, orgulloso del resultado que ha obtenido gracias a su esfuerzo y disciplina. Además, se convirtió en un excelente chef que presume sus platillos especiales para mantenerse en forma, de los que también revela la receta a sus seguidores.

