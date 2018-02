Lin-Manuel Miranda se convierte en padre por segunda ocasión

Lin-Manuel Miranda y Vanessa Nadal le han dado la bienvenida a su segundo hijo. Así lo confirmó el dramaturgo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un original mensaje muy acorde con su profesión, pues lo redactó a modo de un guión teatral:

“Interior. Habitación de Hospital. Noche. Los gritos alcanzan un nivel impresionante. Francisco Miranda entra en escena. Él pesa 7 libras y 13 onzas. Hay un descanso”, escribió el actor junto a una fotografía del pequeño, quien duerme profundamente mientras descansa su cabeza en el pecho de su madre.

Fue el pasado diciembre cuando se confirmó que la pareja se encontraba en la espera de un nuevo integrante de la familia. De forma inesperada, Nadal desfiló por la alfombra roja de los London Evening Standard Thater Awards mostrando su linda barriguita. En 2014, Miranda y la abogada le dieron la bienvenida a su primer hijo, el pequeño Sebastian, de tres años.

Entre los grandes logros que Lin-Manuel ha cosechado a lo largo de su carrera se encuentra el musical Hamilton, que ha sido alabado por la crítica recibiendo la increíble cantidad de 11 premios Tony, máximo reconocimiento dentro del mundo del teatro. De forma irónica, el músico reveló recientemente que su primogénito no disfruta de la puesta en escena como el resto del público.

“No le gusta Hamilton. Le gusta una canción porque cree que mi esposa la escribió, porque se la canta antes de dormir. Cuando yo trato de cantarla el siempre me dice: ‘Tú no escribiste esa canción. Mamá lo hizo’, es muy gracioso”, comentó el productor durante una entrevista en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon.

Además, Miranda aseguró que el pequeño Sebastian es el crítico más severo de su trabajo: “Es realmente duro. A veces le toco algunas melodías y me dice: ‘No me gusta esa canción’. Aunque fue muy diferente cuando le mostré la canción que compuse para ayudar a las víctimas del huracán María. Comenzó a gritar: ‘¡Yo soy Puerto Rico, tú eres Puerto Rico, todos somos Puerto Rico!’, no pronuncia muy bien algunas letras, pero lo hizo bien”, relató entre risas.

A un paso de la historia:

Existe una pequeña lista de artistas que han logrado ganar los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento. A este selecto grupo se le conoce como EGOT, por las iniciales de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, que premian lo mejor de la televisión, música, cine y teatro respectivamente.

El año pasado, Lin-Manuel se quedó a un paso de pertenecer a este exclusivo club, pues recibió una nominación a los Premios de la Academia por su trabajo en la cinta Moana. Desafortunadamente, la cinta La La Land logró quedarse con la categoría de Mejor Canción Original, robando la oportunidad al músico de ganar el importante título.