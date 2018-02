Esto opina Toni Costa sobre los rumores de embarazo de Adamari López

Luego de los rumores sobre un supuesto embarazo que desató una fotografía que Adamari López compartió en redes sociales, Toni Costa se ha sumado a las recientes declaraciones de su pareja para dejar claro que, por el momento, no esperan una nueva adición a su familia.

Sin embargo, el bailarín español compartió su anhelo por convertirse en padre por segunda ocasión: “Gracias por todos sus comentarios y buenos deseos. Ojalá fuera cierto que esperamos un bebé, pero no. Solo Dios sabrá cuando enviarlo”, escribió en redes sociales. Aunque algunos seguidores de la pareja no quedaron muy satisfechos con el mensaje, Costa se encargó de contestar un par de comentarios para dejar muy claro que no había nada de misterio tras la fotografía.

El día de ayer, la misma conductora quiso aclarar la situación ante la ola de felicitaciones que había recibido a través de Instagram. En entrevista con el portal Mamas Latinas, Adamari habló sobre la comentada fotografía: “No me ofende en absoluto. Quiero pensar que, si tanta gente desea eso para mí, es una declaración de que sucederá. En este momento, que yo sepa, no lo estoy. Pero como la palabra es fuerte, se dará”, dijo en referencia a un futuro embarazo.

La imagen en cuestión retrata a la carismática familia utilizando una playera con la leyenda This Shirt Saves Lives, que otras celebridades como Luis Fonsi han portado con orgullo para apoyar una campaña benéfica lanzada por el hospital St. Jude Children's. Es probable que debido a la pose elegida por la conductora o gracias al ángulo de la imagen, los seguidores de la pareja hayan mal interpretado la postal.

Sin importar cuál haya sido el motivo de la confusión, algo realmente rescatable de la situación es la difusión que gracias a esto ha tenido la especial playera, que tiene como objetivo recaudar fondos para financiar tratamientos de quimioterapia y rehabilitación para pequeños de escasos recursos. En solo horas, la imagen compartida por la familia Cosa – López reunió más de 200 mil likes.

Si bien es cierto que Adamari y Toni no se encuentran esperando a su segundo hijo, es muy probable que el importante anuncio llegue muy pronto. A principios de año, la presentadora de Un Nuevo Día reveló que estaba preparando su cuerpo para convertirse en mamá nuevamente.

“¡Hola! Feliz año a todos. Estoy aquí comenzando el año dándome un tiempo para mí [..] hay muchas cosas por las que uno debe estar bien. Quiero ver si papá Dios me regala la bendición de ser mamá otra vez, así que estamos preparando el cuerpo para cualquiera de estas situaciones”, confesó en redes sociales.