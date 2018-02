Julie Bowen, de ‘Modern Family, y Scott Phillips se separan luego de 13 años de matrimonio

Julie Bowen y Scott Phillips han decidido tomar caminos separados luego de 13 años de casados, tiempo en el que formaron una familia junto a sus hijos, Oliver de 10 años, y los mellizos John y Gustav de 8. Desde hace meses la pareja estaba inmersa en rumores de separación, pero varios medios internacionales aseguraban que habían optado por permanecer juntos por el bien de sus hijos.

Los reportes de In Touch Weekly aseguran que su relación ya "pendía de un hilo" en diciembre, una situación que la pareja parecía confirmar con su ausencia en las entregas de premios o las salidas juntos. La última alfombra roja en la que desfilaron uno al lado del otro fue en septiembre de 2016, cuando acudieron a Los Angeles LGBT Center's 47th Anniversary Gala Vanguard Awards, en donde Julie parecía disipar los rumores que rodeaban su matrimonio.

En ese entonces, la actriz que caracteriza a Claire Dunphy en Modern Family dijo a Us Weekly: "Vemos a toda esa gente casarse y luego divorciarse y pensamos: '¿Ellos se casaron antes o después que nosotros?' Duramos más que ellos. ¿El secreto? ¡Estamos demasiado cansados para hacer algo más, como el divorcio!", dijo en tono de broma.

La situación en la vida de casa de Julie llamó la atención desde septiembre de 2016, cuando acudió sola a la entrega de los Emmy, un premio que Modern Family se ha llevado a casa en repetidas ocasiones, convirtiéndose en una de las producciones favoritas del público y los críticos. El día de la entrega, además, coincidía con el aniversario de bodas de la pareja.

A pesar de los rumores, Bowen explicó la ausencia de su esposo en una entrega de premios tan importante en su carrera como actriz. "Acabábamos de celebrar nuestro aniversario el día de los Emmy, que fue muy divertido", dijo en una plática con People. "Había ido cada año, me apoyó en las entregas anteriores, pero esta vez él tenía un juego de tenis y yo no estaba nominada en una categoría individual. Así que le pregunté qué es lo que quería hacer él en ese día. Claro que es un honor estar nominada e ir a la ceremonia, pero no lo es tanto si sólo vas a cargar un bolso", agregó. Sin embargo, la ausencia de Scott volvió a ser notoria en varios eventos más.

Una nueva etapa

Para Julie Bowes este año marca el inicio de un nuevo ciclo no sólo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Hace unos días se anunció que la serie Modern Family, en la que comparte créditos con Sofía Vergara, llegaría a su final luego de 10 temporadas y más de 200 capítulos. La sitcom de ABC estaría retirándose "a tiempo", según ha declarado Steve Levitan, su co creador. "Creo que la forma correcta de hacerlo es dejar a la audiencia con ganas de más episodios", aseguró tras revelar la noticia.