Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, la pareja más glamurosa sobre la 'red carpet'

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han demostrado en más de una ocasión que pueden compartir prácticamente cualquier actividad. Así se trate un día de ejercicio en el gimnasio, una cena familiar o alguna de las presentaciones que la cantante realiza frente a miles de personas, la pareja luce cada día más unida.

En esta ocasión, JLo y el ex beisbolista asistieron al lanzamiento de la colección de una reconocida firma que eligió a la actriz como el nuevo rostro de su campaña publicitaria. Para la ocasión especial, la intérprete de On the Floor eligió un ceñido vestido midi color baby blue, que acompañó con un fur coat del mismo tono.

Por su parte, Alex optó por un elegante saco azul de terciopelo que combinó con una camisa blanca de vestir que desabotonó hasta la parte superior del pecho. El deportista completó su look con un pantalón oscuro y unos zapatos negros. Sonriente, la pareja posó ante las cámaras y desfiló por la alfombra roja más enamorada que nunca.

Orgulloso por la presentación, Alex compartió un lindo mensaje en su cuenta de Instagram reconociendo los importantes logros de su pareja: “Esto es para cada mujer que trabaja hasta la 1 AM haciendo las cosas bien, para quien tiene las agallas de levantarse cuando no puede más y le muestra al mundo lo que significa dar todo lo que tienes. Felicidades por el día de hoy, arrasar en World of Dance y brillar en Super Saturday Night”, escribió junto a una fotografía posterior al evento.

Los últimos días han estado repletos de trabajo para JLo, pues además de sus habituales compromisos laborales, la cantante realizará una presentación especial el próximo 3 de febrero, un día antes del Super Bowl LII. Durante esta semana, Lopez se ha concentrado en preparar el número musical que, a juzgar por el mismo deportista, será increíble.

“Un pequeño descanso durante los ensayos en los estudios de NBC, justo antes de partir a Minneapolis para la presentación de Jennifer en el Super Sturday Night. ¡Será algo realmente asombroso!”, escribió Rodriguez en redes sociales junto a una fotografía de la pareja. En la imagen, la intérprete luce visiblemente agotada mientras descansa en el regazo del ex beisbolista.

Sin hacer caso a los rumores:

La última aparición pública de la pareja ha dado muestra del increíble momento que atraviesa su relación, desmintiendo los recientes rumores sobre una posible crisis en su noviazgo. A principios de esta semana, Alex y Jennifer compartieron un par de publicaciones que generaron preocupación entre sus seguidores.

“No hay nada malo en cometer un error, lo que está mal es no hacer un esfuerzo para corregirlo”, decía una imagen publicada por el ex beisbolista en su cuenta de Instagram. Casi de forma simultánea, la cantante compartió una fotografía de sí misma acompañada del mensaje: “Todo está en manos de Dios… Siempre”. A pesar de estos mensajes, todo parece marchar de maravilla entre la pareja.