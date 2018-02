¿Está embarazada? Adamari López aclara los rumores ocasionados por una fotografía

Adamari López dejó muy confundidos a sus fans con una fotografía en la que parece encontrarse en la dulce espera de su segundo bebé. La foto, mezclada con las declaraciones de la conductora de Un Nuevo Día, en las que revela su anhelo de volver a ser madre, desataron los rumores de que a la familia que ha formado con su prometido, Toni Costa, y su hija Alaïa podría sumarse un integrante más.

Sin embargo, las especulaciones están bastante alejadas de la realidad. Adamari no está embarazada, según lo ha confirmado ella misma a Mamás Latinas, en donde tomó con de forma muy positiva los rumores. "No me ofende en lo absoluto. Quiero pensar que el que tanta gente lo desee para mí es una declaración de que sucederá. En este momento, que yo sepa, no lo estoy, pero como la palabra es tan fuerte, se dará", dijo sobre la supuesta dulce espera.

La imagen que desató los rumores es una bella postal familiar en la que Adamari aparece junto a Alaïa y Toni portando con orgullo las playeras del movimiento This Shirt Saves Lives, en apoyo al St. Jude Children's Hospital. Mamá, papá e hija posaron ante la cámara con la playera gris en la que las letras negras se puede leer el nombre de la fundación y que, tal vez por el ángulo, sus fans se confundieron.

A pesar de que Adamari no está embarazada, la supuesta feliz noticia motivó los comentarios de sus seguidores, en los que expresan sus mejores deseos para la familia Costa - López. Y es que de acuerdo a lo que ha contado la propia Adamari, tener otro bebé es un sueño que le gustaría cumplir este año. En un video que publicó a principios de enero en sus redes sociales, la conductora compartió su ilusión, una para la que aseguró ya se está preparando. “Aquí estoy comenzando el año dándome un tiempo para mí con un poco de acupuntura para armonizar mi cuerpo y empezar esta nueva etapa con mucha energía, con el cuerpo funcionando al cien por ciento [...] Quiero ver si papá Dios me regala la bendición de ser mamá otra vez, así que estamos preparando el cuerpo para cualquiera de esas situaciones”, dijo en el clip.

Así anunció su primer embarazo

En 2014, casi una década después de su exitosa batalla contra el cáncer de mama, Adamari López publicó una bella fotografía en su cuenta de Facebook en la que revelaba la pronta visita de la cigüeña. "Quiero compartir con todos la felicidad que me ha regalado la vida. ¡Estoy embarazada!", escribió junto a la imagen para la que hizo un posado muy especial con Toni Costa abrazándola al mismo tiempo que acariciaba su ya notoria pancita. En 2015, Adamari cumplió su sueño de ser mamá con el nacimiento de su hija, Alaïa, quien en marzó próximo cumplirá tres años de edad.

