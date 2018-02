Ciao Bella! Zoe Saldana deslumbra junto a su esposo en Milán

Zoe Saldana lució radiante durante la presentación del cortometraje que realizó como parte de la nueva campaña publicitaria de Campari. La actriz asistió al especial evento en compañía de su esposo, Marco Pegero, quien lució sonriente en todo momento.

Con un increíble vestido firmado por Alberta Ferrati, Saldaña deslumbró a los presentes al mostrar su delgada figura. El modelo satinado en color rojo tenía la espalda descubierta y un pronunciado escote en la parte frontal. Por su parte, el pintor italiano optó por un traje negro y una elegante camisa negra estampada que acompañó con un corbatín de lazo.

En el filme, Zoe interpreta a Mia Parc una mujer que se adentra en las calles de Milán en búsqueda del cóctel perfecto. La producción estuvo a cargo del reconocido director italiano Stefano Sollima: “Un misterioso guante rojo, una identidad por revelar y una persecución interminable. El momento más esperado ha llegado”, se puede leer en sitio web donde fue lanzado el cortometraje.

Al evento también asistieron los actores Adriano Giannini, Gaia Trussardi y el CEO de Campari, Bob Kunze. Sobre su participación en la campaña publicitaria y los futuros retos actorales que le gustaría afrontar en el futuro, la estrella de Marvel comentó a Evening Standard: “Hay un gran número de papeles que me gustaría interpretar. Si actuar me sigue haciendo feliz en el futuro seguramente seguiré explorando”.

“No espero que todas las películas que haga sean tan masivas como lo han sido. Pero estoy segura de que si han sido especiales es por la visión de los directores con los que me ha tocado trabajar y por los repartos tan interesantes en los que he sido incluida. Por el momento estas cintas se han convertido en grandes éxitos y al mismo tiempo en franquicias gigantes. Es algo que está fuera de mi control”, explicó en referencia a su papel en Guardians of the Galaxy.

Un hogar lleno de chicos:

Con tres pequeños en casa, Zoe Saldana recientemente habló de la posibilidad de ampliar su familia junto a Perego: “Creo que hemos terminado. Soy la única chica, pero está bien, es algo que disfruto mucho. Crecí en una casa llena de mujeres, así que a veces pienso que el universo está siendo un poco irónico conmigo. Tal vez se trate de algún tipo de propósito, así que estoy aceptando el reto”, explicó con sinceridad.

“Me encanta criar a mis chicos, estoy aprendiendo muchas cosas sobre los hombres, sobre todo en las etapas más tempranas de su vida. Ellos son maravillosos, curiosos y muy amorosos. Tratamos de mantener su privacidad porque ellos son muy pequeños, no entienden lo que significa tener una cámara enfrente. Mi esposo y yo somos muy cuidadosos cuando se trata de su privacidad”, comentó a E! News.