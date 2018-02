Son una de las parejas más estables y envidiadas de Hollywood y no dudan en mostrar su amor en la alfombra roja, pero son las ocasiones especiales en las que podemos conocer un poco más de Justin Timberlake y Jessica Biel en su faceta más íntima y familiar. Con motivo del 37 cumpleaños de su marido, la actriz ha publicado una preciosa fotografía en Instagram felicitándole y declarándole su amor incondicional: "Una imagen dice mil palabras, y menos mal porque no hay suficientes para expresar todos los aspectos de mi amor y respeto por ti", comienza el texto que ya ha atraído la atención de sus fieles seguidores.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido y de lo que te queda. Además, eres un padre muy sexy", comenta con humor. "Un papá ninja que le lava los dientes y tiene trucos mentales de jedi para hacerle dormir, con una voz disciplinaria e intimidante de padre supersexy", añade la actriz, mostrándonos el lado más parental del artista con su hijo Silas, que tiene dos añitos. "Te quiero, papá sexy. Estoy aquí, a tu lado, como fan original y número uno. Feliz cumpleaños, mi amor. Ahora a triunfar en la Super Bowl este fin de semana", finaliza el mensaje en el que se pueden leer casi 7.000 comentarios de felicitación para Timberlake.

Se prometieron en 2011 tras cuatro años de relación, que comenzó poco tiempo después de la ruptura entre el cantante y Britney Spears. Fue un año más tarde, en Savelletri di Fasano, Italia, donde dijeron el 'sí quiero' en un enlace que se mantuvo en secreto hasta el último momento- incluso para los invitados- y que publicó la revista ¡HOLA! en octubre de 2012. Nunca han dudado en hablar de su amor en los medios de comunicación y en esos meses posteriores a su boda, mientras ella aseguraba que la vida de casada es "increíble", el cantante confesaba que "es genial estar casado con tu mejor amiga".

El 8 de abril de 2015, la pareja tuvo a su primer hijo, Silas, y durante un tiempo ambos se alejaron de los focos para centrarse en su paternidad. Ella fue la primera en volver al trabajo, un año después, con la película The Book of Love, en la que también participó Justin con su banda sonora. Este año, él ha vuelto a la música a lo grande- tras varios singles- con su quinto álbum de estudio como solista con Man of the Woods.