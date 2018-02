Forman una de las parejas más glamurosas de Hollywood. Hablamos de George y Amal Clooney, felizmente casados desde 2014 y padres de mellizos desde 2017. Su romance comenzó a finales de 2013, aunque sus primeras fotos como pareja saltaron a los medios meses después. A estas fechas sumamos ahora un nuevo detalle sobre su historia de amor. El más importante: cómo se conocieron. Una pregunta a la que ha dado respuesta el actor en un programa conducido por el famoso David Letterman que se estrena en Netflix el próximo 9 de febrero y se titula My Next Guest Needs No Introduction (Mi siguiente invitado no necesita presentación).

"Conociste a tu mujer, discúlpame si lo he entendido mal, sin tener que salir de casa", exclamó asombrado David Letterman. "No tuve que salir de casa, no, no. Lo más curioso es que un amigo de ambos me dijo: 'Paso por tu casa, ¿puedo llevar a mi amiga?'. Y yo le dije: '¡Claro!' Y tuve una llamada de mi representante en la que me decía: 'He conocido a la mujer que va a ir a tu casa y te vas a casar con ella'", contó.

"Sí, realmente fue así, y lo más gracioso es que mis padres estaban en casa, asíque... simplemente hablamos. Nos pasamos toda la noche despiertos conversando y después... ya sabés. Conseguí su mail porque ella me iba a enviar algunas fotos de mis padres y después nos empezamos a escribir. Yo de verdad no tenía... no sabía realmente... no sabía realmente si ella quería salir conmigo. Yo solo pensaba que éramos colegas...", recordó.

Primeras imágenes de la pareja

Después de meses de intensos rumores, las imágenes de George y Amal en África confirmaban lo que ya era un secreto a voces. El soltero de oro de Hollywood tenía un nuevo amor, una bella abogada con pasaporte británico, pero de origen libanés. La primera vez que saltaron las alarmas fue en octubre de 2013, cuando Amal salió de una conocida taberna londinense secundada por el actor. Aunque muchos esperaban que 'oficializaran' su relación sobre la alfombra roja de los Oscar, la pareja prefirió no acudir a la gran fiesta del cine, convirtiendo su viaje a Tanzania (en marzo de 2014) en el inicio del álbum público de su relación.

Anuncio de compromiso

En mayo de ese mismo año se comprometieron, una noticia que colmó de felicidad a sus familiares. "Estamos muy contentos. Nos gusta Amal y nos sentimos muy emocionados por nuestra familia y por ellos. Serán un magnífico matrimonio", dijo Nick, padre de George Clooney y veterano periodista televisivo. "Me siento extremadamente feliz", añadía la madre del actor, Nina, desde su casa, en Kentucky: "No nos sorprendimos en absoluto cuando ellos nos dijeron que estaban prometidos, y no podríamos estar más felices. A nivel intelectual, son iguales".

Boda y nacimiento de Ella y Alexander

Y a partir de ahí, ya conocemos la historia. Se casaron en septiembre de 2014 y en junio de 2017 dieron la bienvenida a sus mellizos, Ella y Alexander. “Cuando Amal y yo nos conocimos quedó muy claro que éramos muy afortunados… Parecía egoísta no compartir parte de esa suerte con otras personas", dijo el intérprete en una entrevista. “Me di cuenta de que era verdad justo en el minuto en que nacieron. Nada es tan real hasta el momento en que los ves allí entre sonriendo y llorando. Entonces, piensas: ‘espera un minuto. ¿Qué es eso?’ Éramos dos y ahora somos cuatro’. Todo ha cambiado”, comentó tras convertirse en padre.