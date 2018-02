Sara Carbonero es muy feliz en Oporto, ciudad a la que llegó en verano de 2015 tras el fichaje de Iker Casillas, y en la que permanecerá, según las últimas informaciones, hasta el próximo mes de junio por lo menos. A la espera de conocer su futuro más cercano, la pareja sigue disfrutando de su día a día en Portugal, como reflejan las imágenes que comparten en sus respectivas cuentas de Instagram.

VER GALERÍA

Ayer mismo, Sara publicaba está instantánea. "Quarta-feira na Baixa", escribía, es decir, "miércoles en Baixa", en el centro antiguo de la ciudad. "Este sol es distinto. Se asoma la primavera. Días productivos. Porto. Slow life", añadía. La periodista, que el próximo sábado, 3 de febrero, cumplirá 34 años, aprovechó el buen tiempo para lucir su gabardina preferida, un diseño de Zara muy favorecedor en color beige y con nudos en las mangas. Completó su 'look' con una mochila de la firma Josefina, hecha a mano y personalizada con sus iniciales.

Iker, por su parte, subió esta imagen a Instagram en la que posa así de sexy. "Vamos gente. Feliz miércoles", decía. No cabe duda, Sara mira con buenos ojos al portero y saca lo mejor de él a través del objetivo, logrando más de 200.000 'likes' y cientos de comentarios.

Vamos gente!! Feliz miércoles!! Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas) el Ene 31, 2018 at 5:48 PST

El amor de Iker y Sara pasa por su mejor momento. El próximo 13 de febrero, celebrarán ocho años de amor, y el 20 de marzo su segundo aniversario de boda. "Nunca había soñado con una gran boda. Estoy contenta, y para mí fue muy bonito. La gente que tenía que saberlo lo sabía, y han respetado y entendido nuestra manera de hacer las cosas. Nuestros amigos nos quieren como somos”, declaró Sara tras el enlace. “Lo que cambia al final la vida de una pareja son los niños, no casarse, así que estamos igual que antes, que también es una buena noticia”, añadió.

VER GALERÍA

El portero y la periodista han formado un precioso hogar y adoran a sus dos hijos, Martín, de cuatro años, y Lucas, de uno. Por ahora, la pareja no tiene intención de aumentar la familia, aunque es algo que desean con todas sus fuerzas. "Me encantaría, pero no es el mejor momento ahora mismo. Iker también quiere otro hijo, pero lo primero que tenemos que tener claro es dónde estaremos el próximo año, porque termina su contrato con el Oporto", decía la periodista a finales de 2017.