El video más tierno de Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza podría tener a la próxima estrella de la música dentro de su propia casa. La modelo de 30 años compartió un pequeño video en el interpretó una versión muy especial de Las Mañanitas junto a su pequeño hijo Matteo, quien hizo su mejor esfuerzo para recordar la letra de la tradicional canción mexicana.

VER GALERÍA

¿El motivo? El cumpleaños de la conductora Elizabeth López, una de las mejores amigas de Alejandra: “Una serenata muy entonada para la mejor amiga del mundo. Te queremos Elizabeth. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”, escribió Espinoza junto al divertido clip, en el que aparece acostada junto al pequeño de dos años.

Una publicación compartida por Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el Ene 27, 2018 at 7:40 PST

Esta no es la primera vez que la modelo presume el talento musical del pequeño Matteo, pues la pasada Navidad preparó un show muy especial para darle la bienvenida a la familia de su esposo, Aníbal Marrero: “Estamos preparando algo muy especial él y yo. Es un espectáculo que le vamos a dar a la familia de mi esposo. También será una sorpresa para él porque no lo ha visto”, comentó a Mezcal TV durante una reciente entrevista.

“Vamos a cantar Feliz Navidad, el único problema es que ahorita yo estoy un poquito ronca y no sé si me va a salir muy bien. A mi hijo le sale increíble, sobre todo cuando dice: ‘From the bottom of my heart’, voltea a todos lados y se ve muy lindo”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque la ganadora de Nuestra Belleza Latina disfruta al máximo cada instante de su faceta como madre, aún recuerda las dificultades que enfrentó para concebir a su primer hijo: “Al enterarme que estaba embarazada me emocioné, pero era algo por lo que ya había pasado. Ya me había ilusionado anteriormente así que no quise compartirlo con nadie”, explicó la modelo a People en Español.

Luego de tres intentos fallidos, Alejandra decidió mantener la noticia en secreto durante las primeras semanas de gestación: “Cuando el doctor me confirmó que efectivamente estaba embarazada, yo me quedé calladita. Me aguanté casi seis semanas sin decirle a nadie. La primera persona a la que le conté obviamente fue a mi esposo, Anibal. Luego le dijimos a nuestra familia. Todos sabían lo mucho que quería ser madre, fue un momento perfecto”, recordó.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

El especial propósito de Año Nuevo de Alejandra Espinoza

Al hijo de Alejandra Espinoza le gusta verla sin gota de maquillaje

La mejor profesora:

Con casi tres años cumplidos, Alejandra ha comenzado a pensar en la educación del pequeño Matteo, quien será educado en casa durante sus primeros años: “Trato de pasar mucho tiempo con él. Soy su profesora particular. Me gusta mucho leer sobre niños, sobre su educación. Por el momento quiero que esté con nosotros, que empiece a decir oraciones completas, ser yo quien lo enseñe a colorear”, comentó.

VER GALERÍA

“Lo llevo todo el tiempo al parque para que conviva con otros niños. Tengo un montón de sobrinos y juegan todo el tiempo. Muchas veces llevan a los niños a la escuela en edades tempranas para que convivan con otros niños, pero Matteo no necesita más convivencia por el momento. Tiene 24 primos y con todos se lleva muy bien”, explicó con humor a Mezcal TV.