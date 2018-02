¡Sin rencores! Ximena Duque recibe una emotiva felicitación de Carlos Ponce

Ximena Duque ha vivido semanas llenas de felicidad. Unos días después de recibir a su pequeña hija Luna, la actriz hizo un pequeño receso en sus tareas maternales para celebrar su cumpleaños número 33. Con un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la modelo colombiana agradeció las distintas muestras de cariño que recibió a lo largo del importante día.

“¡Feliz cumpleaños para mí! Amigos quiero darles las gracias por los buenos deseos y por todos sus mensajes llenos de amor. Sus detalles como todos los años me sorprenden y me llenan de mucha emoción. A toda mi familia y amigos. También a muchos que me sorprendieron enviando saludos de cumpleaños”

“A mi esposo, mi hijo Cristian, Luna, mi madre y hasta a mi abuelita. Muchas gracias por todo, les mando mucho amor. Que las bendiciones se tripliquen para todos ustedes, los quiero muchísimo y muchas gracias por hacer de este cumpleaños uno muy especial”, comentó en un pequeño video.

Entre todas las felicitaciones que recibió la actriz el pasado jueves, hubo una en particular que llamó la atención de todos sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Carlos Ponce, ex pareja de la actriz, le envió un pequeño, pero emotivo mensaje recordando el importante día: “Happy Birthday Ximena. Dios te bendiga”, escribió junto a una fotografía en la que aparece Duque.

De esta forma, Ximena y Carlos demostraron que su relación finalizó en muy buenos términos a pesar de sus diferencias. Fue durante las últimas semanas del 2015 cuando la pareja decidió terminar su largo noviazgo, que duró poco más de seis años. Como explicó la actriz al programa Suelta la Sopa, su rompimiento se produjo debido los distintos objetivos que ambos perseguían dentro de su relación.

“Si no funciona, no funciona. No porque sea un mal ser humano, Carlos es una persona maravillosa, por eso compartí seis años de mi vida con él. No hay porque hacer un escándalo de algo tan simple como ‘tú no me entiendes, yo no te entiendo, perfecto, entonces se acabó’. Él era mi príncipe azul en ese entonces. Con el tiempo, obviamente me di cuenta de que mi verdadero príncipe era completamente diferente”, explicó durante la entrevista.

El momento que cambió su vida:

Dos años después de aquella sorpresiva separación, Ximena está viviendo un verdadero cuento de hadas. El pasado mes de junio, la actriz contrajo matrimonio con el empresario Jay Adkins durante una romántica ceremonia celebrada en Miami.

Meses más tarde, la pareja anunció con alegría que estaba esperando a su primer hijo juntos. Fue el pasado 14 de enero cuando la pequeña Luna llegó al mundo después de un complicado parto que duró más de 39 horas: “Los sueños se hacen realidad y las promesas de Dios se cumplen. Ella es nuestra princesa y nuestro sueño hecho realidad, que ha llegado a nuestro hogar para complementarnos”, comentó Duque al momento de presentar a su bebé con todos sus seguidores.

