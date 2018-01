¿Qué hicieron los Trump antes de escuchar el primer 'State of the Union' del Presidente?

El numeroso clan de los Trump se reunió el martes por la noche para acompañar al presidente Donald Trump en su primer State of the Union, en el cual se dirigió hacia los ciudadanos estadounidenses desde el Congreso. En esta ocasión tan especial, el mandatario estuvo acompañado por cuatro de sus cinco hijos, además de su esposa, la Primera Dama Melania Trump.

Antes de partir rumbo al Congreso, los hijos del mandatario disfrutaron de una deliciosa cena y una amena charla, la cual se organizó en la casa de Ivanka Trump, ubicada en el exclusivo barrio de Kalorama, al noroeste de Washington D.C. En sus redes sociales, la colaboradora de la Casa Blanca compartió un video en el que se deja ver con sus hermanos, su esposo y sus hijos. La hija del presidente Trump se dirige a la cámara y se le escucha decir: “Una pequeña cena familiar antes del State of the Union”.

En la mesa rectangular están sentados Eric Trump con su esposa Lara, y a su lado está Jared Kushner, el marido de Ivanka. Frente a ellos, se aprecia a Ivanka con dos de sus tres hijos y a su hermana menor, Tiffany Trump. En el video, todos se dejan ver muy felices y sueltan unas carcajadas cuando Theodore James, el más pequeño de los hijos de Ivanka, hace de las suyas con un cochecito de juguete sobre la mesa. En un extremo de la mesa, también se aprecia a Arabella Rose, la hija mayor de Ivanka, quien tímidamente voltea hacia la cámara.

Ivanka, Tiffany y Lara lucieron muy elegantes, mientras los hombres de la mesa llevaron sobrios trajes oscuros. Al terminar la cena, el grupo salió rumbo al edifico del Capitolio en un convoy de camionetas. A pesar de las bajas temperaturas, Ivanka y Tiffany optaron por salir de la residencia, sin sus abrigos. En tanto, Lara –quien recientemente se convirtió en madre –optó por un abrigo camel.

En esta reunión de hermanos estuvieron ausentes Donald Trump Jr., el mayor de los cinco, así como Barron Trump, el hijo del mandatario con Melania Trump. Aunque Junior no los acompañó en la mesa, sí se hizo presente en el discurso de su padre, e incluso hasta ayudó a su hermana a hacer un video para invitar a todos sus seguidores a sintonizar el discurso de su padre. “Estoy emocionada por estar aquí en el State of the Union”, dijo la colaboradora de la Casa Blanca. Después hizo una divertida mueca y en seguida apareció su hermano mayor.

Melania Trump presente en el Congreso para apoyar a su esposo

La Primera Dama, quien llegó poco antes que el al Congreso, se hizo presente en el evento político del Presidente y rompiendo con la tradición, llegó sola al lugar. Su portavoz Stephanie Grisham, explicó a CNN que Melania llegó antes que Trump porque quería convivir y honrar “como los héroes que son” a las 15 personas que la Casa Blanca invitó a presenciar el discurso. Entre esos espectadores se encontraban activistas, voluntarios, sobrevivientes de la guerra, soldados y agentes de la policía.

En esta ocasión, Melania Trump no estuvo acompañada por su hijo Barron. Días antes del State of the Union, Sarah Sanders, secretaria de prensa, dio a conocer que el menor de los cinco hijos de Donald Trump no acudiría al evento.