Brooklyn Beckham y todos sus nuevos tatuajes, ¿qué son y qué significan?

De tal palo tal astilla, y el mejor ejemplo es el de Brooklyn y David Beckham, que además de su parecido físico y su estilo similar, comparten una evidente afición por los tatuajes. El último lo publicó él mismo en sus redes sociales, mostrando cómo- una vez más- eran sus padres y su fuerte vínculo familiar los que inspiraban estas nuevas marcas sobre su piel. "Buster", rezaba esta nueva tinta sobre su ombligo, un sobrenombre que el exfutbolista tiene para su hijo mayor desde que este era un niño. Unas recientes fotos en la playa nos confirman que no es la única referencia a su familia que el joven estudiante de fotografía estrena sobre su piel.

"Niño de mamá", se puede leer en la parte superior de su pecho, en el lado izquierdo, donde algo más abajo y cerca del costado se intuye un "dvbrch", las iniciales de cada uno de los miembros de su familia: David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Además, en la cara interna de ambos brazos luce también dedicatorias a su familia. En el brazo izquierdo se aprecia la frase "brothers in arms", que podría traducirse como "compañeros de armas", y en el derecho un "os quiero".

Esta conexión tan especial que comparten todos los miembros de la familia ya la demostró cuando se marcó en diciembre los años de nacimiento de sus hermanos. En la muñeca y en un dedo tiene el número 7 -con letras y con número respectivamente-, segundo nombre de su hermana Harper Seven y camiseta que lució su padre durante la mayor parte de su carrera como futbolista en el Manchester United (en el Real Madrid utilizó el número 23). Además, el joven lo considera su número de la suerte.

Su primer tatuaje fue en abril, solo un mes después de cumplir los 18 años y fue con el artista de confianza de su padre, el estadounidense Mark Mahoney, considerado como uno de los mejores tatuadores de la actualidad. Escogió dar este paso con un perfil indio, ataviado con el característico penacho de plumas, el mismo diseño que tiene su padre en el costado izquierdo pero, en su caso, en el antebrazo. A pesar de haber esperado a la mayoría de edad para comenzar, en menos de un año ha llenado su cuerpo de estas marcas: en el bíceps izquierdo tiene una cámara de fotos que complementa con un "click" en el lateral del dedo índice derecho, haciendo referencia a su amor por la fotografía. Hay que recordar que el joven está estudiando este arte en Nueva York y que ya publicó su primer libro de imágenes cuando tenía solo 17 años.

En el costado opuesto a las iniciales de su familia tiene también una rosa y en la mano, un águila en actitud cazadora, ambos inspirados en los que su padre tiene en el cuello y en el costado respectivamente. Además en el antebrazo contrario al indio se ve una brújula, el diseño más misterioso puesto que su significado no resulta tan obvio como los demás: podría señalar la importancia que tiene para él mantenerse en el camino que desea seguir, o la manera de interpretar con una imagen la expresión de habla inglesa "moral compass", en referencia al sentido ético o moral.

En el esternón ha estrenado recientemente un cupido apuntando con su fecha y muchos señalan que podría ser por Chloë Moretz. La actriz, con quien lleva saliendo de manera intermitente desde 2014, contestó a la imagen en la que mostraba al personaje mitológico inmortalizado en su torso con un significativo corazón, algo que los fans de la pareja no pasaron por alto. Por último, quizás los tatuajes más escondidos que tiene Brooklyn son el "made in England" que tiene escrito en un lado del pie, en referencia su país y cómo le ha influido durante su vida, y una frase que tiene en el muslo y que se ha visto recientemente en sus stories de Instagram, pero que no sabemos siquiera qué dice.

En total, diecisiete nuevos tattoos para siempre en su piel más los que podemos no haber visto, que provocan opiniones encontradas en sus seguidores. Lo que está claro es que la mejor inspiración para llevar a cabo esta transformación la ha tenido en su casa y que su padre es sin duda uno de sus iconos.