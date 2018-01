Vanessa de Roide sobre su embarazo: 'Es algo que aún no puedo creer'

Vanessa de Roide está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Después de diversas complicaciones, la modelo de 30 años finalmente se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. Durante una entrevista con Despierta América, la presentadora puertorriqueña habló de la complicada batalla que ella y su esposo, Jorge Menéndez, han librado para cumplir este importante sueño.

“Es algo que aún no puedo creer. Ya tengo tres meses. Si por mí fuera lo hubiera dicho en el momento, pero mi doctor me sugirió que esperara hasta después de las primeras 12 semanas porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Me he sentido un poco mal a lo largo de este trimestre, pero es algo que a momentos se me olvida. La mayoría del tiempo no puedo salir de cama, tengo náuseas, dolor de cabeza y de estómago. Pero sé que es normal y vale la pena”, explicó animada.

Sobre las complicaciones que ella y su marido atravesaron para concebir su primer hijo, comentó: “Cuando nos enteramos de que finalmente seríamos padres, nos pusimos muy contentos. Creo aún tenemos ese miedo de no saber qué va a pasar. Si de verdad esta vez ocurrirá, ya han pasado varias veces en las que nosotros nos ilusionamos por tener un bebé y al final no se dio”, confesó entre lágrimas la modelo.

“Yo he quedado embarazada tres veces. La primera ocasión no creció. La otra ocasión fue un embarazo ectópico, que es cuando el producto se adhiere a una de las trompas. En el último se formó el saco, pero el bebé no. Entonces todos los estudios te dicen que estás embarazada cuando en realidad no lo estás”, recordó.

Sobre el posible sexo del bebé, Vanessa aseguró: “Todavía no sé qué será, la semana que viene tal vez ya lo sepamos. Ojalá que sea niña o niño, en realidad no lo sé. En este punto que sea lo que Dios quiera. No creo estar en una posición de decidir después de tanto luchar”.

El anuncio más esperado:

Fue a través de redes sociales que la ganadora de Nuestra Belleza Latina compartió la especial noticia con todos sus seguidores. Con una emotiva carta dirigida al pequeño bebé que viene en camino, la boricua expresó su emoción por convertirse en mamá: “Querido hijo. Algún día sabrás todo lo que tus papás oraron por ti, que no hubo un solo día en el que no nos preguntáramos el porqué no podía suceder. Pero Dios sabe cuando es el momento indicado”.

“Nos enseñaste a tener paciencia, a entender que las cosas no suceden cuando nosotros queremos y nos preparaste para ser más fuertes para el momento en que llegaras. Desde que nos enteramos de tu existencia, contamos los días para poder verte y saber que sigues aferrado a mamá”, se puede leer en el lindo escrito.