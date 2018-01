¡No contabas con su astucia! 'El Chapulín Colorado' podría llegar a Broadway

Para nadie es una sorpresa el éxito que ha logrado el legado de Roberto Gómez-Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, generación tras generación. Pocos son los hispano-parlantes que no han reído con alguno de sus personajes.

En Estados Unidos, por ejemplo, la cadena de comida rápida McDonald’s acaba de lanzar, bajo la imagen del ‘Chapulín Colorado’, una edición limitada en sus menús familiares que además incluye juegos tradicionales como la lotería mexicana. “Esto ha sido con la idea de unir a la familia hispana con este personaje tan querido, para que a la hora de comer se diviertan y convivan en familia”, comentó en entrevista con HOLA! USA Roberto Gómez Fernández, hijo del célebre ‘Chespirito’.

H: ¿Qué fue lo más importante que deja el legado de tu papá y sus icónicos personajes?

RG: Como él siempre lo dijo, su intención era muy simple: entretener a la gente de la forma más sana posible, eso siempre fue su único objetivo y lo dijo hasta sus últimos días. Por otro lado, siempre le costó trabajo creer el fenómeno que él mismo había generado en todo el mundo. Sus personajes son parte de la idiosincrasia no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Siempre decía: “la fórmula del éxito no existe, pero si la fórmula del fracaso, la cual es tratar de darle gusto a todo el mundo”.

Por eso el únicamente se enfocaba en hacer lo que tanto le gustaba y simplemente funcionaba para muchos, su comedia. En verdad, puedo decir que estoy muy contento de trascender de esta forma con los personajes de mi papá.

H: ¿Qué es lo que más te pregunta la gente sobre él o sus personajes?

RG: Es impresionante la reacción de la gente, mientras más pasa el tiempo, más me sorprendo de todo el cariño tan grande que le tiene su público. Cuando la gente se acerca conmigo y con lágrimas en lo ojos me dicen que los ha hecho pasar momentos muy felices, me impacta mucho.

H: ¿Hay algo que crees que le faltó hacer?

RG: Sí, yo creo que dejó muchos proyectos importantes, tenía mucho material pendiente, y uno de ellos era exportar su obra al mundo anglosajón y contar con su reconocimiento, en eso se quedó, una de sus prioridades era ser reconocido en el mercado americano.

El mundo del entretenimiento se vistió de luto el 28 de noviembre de 2014, cuando Roberto Gómez-Bolaños dio su último respiro en Cancún, en el Caribe mexicano. En el corazón de millones de personas quedaron sus entrañables personajes, y fue todo un referente entre chicos y grandes, que por igual admiraban su creatividad. Al día de hoy, su obra continúa vigente, y por ello su hijo ha buscado llevarla a otros niveles. Gómez Fernández detalló a HOLA! USA los proyectos que tiene en puerta.

"Ahora mismo yo estoy trabajando en varias telenovelas, pero también estamos enfocados en una reconstrucción de una obra con todos sus personajes, uno en particular es el ‘Chapulín Colorado’, a qué… ‘¡No Contabas con mi Astucia!’... Ya en serio, parte de nuestra tarea es cuidar su legado y siempre hacerlo con la misma calidad que el procuraba… Tenemos que ponernos en sus zapatos, tratar de entrar en su cabeza y desarrollarlo. Queremos que la obra llegue a Broadway, o al menos eso está entre nuestros planes".