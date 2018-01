Paris Hilton, enternecida con su sobrina revela: 'Ya no pueda esperar a tener mi mini-me'

Paris Hilton y su novio, el actor ruso Chris Zylka, recién se comprometieron a principios de año y la heredera a la fortuna Hilton ya no puede esperar a iniciar una familia. Aunque ha sido uno de los sueños más grandes de su vida personal, la emoción de convertirse en mamá se hizo más presente esta semana, cuando su hermana, Nicky Hilton publicó una tierna fotografía junto a su hija mayor, Lily Grace.

Nicky agregó una foto a su álbum virtual en la que posa en un balcón a la orilla del mar junto a su hija de un año de edad. "Mi pequeña mini-me", escribió la orgullosa madre de 34 años quien rara vez muestra a su niña de forma pública aunque sin enseñar su carita. El comentario de Nicky hace referencia al outfit similar con el que las dos posaron para la tierna foto, un vestido corto de color azul y verde de manga larga pertenecientes a la línea de ropa de Nicky, Tolani.

La imagen no sólo cautivó a los seguidores de la esposa de James Rothschild, quien recibió por segunda vez a la cigüeña en diciembre pasado al nacer su hija Teddy. Paris no contuvo la emoción de ver a su hermana y su sobrina en una postal tan adorable y compartió la foto en su propia cuenta de Instagram, en donde añadió: "No puedo esperar a tener mi propia mini-me algún día".

El deseo de Paris ha sido uno de los temas de los que más se expresa en los últimos meses, quizá por la felicidad que Chris ha llevado a su vida. "Él es mi todo. Estoy tan feliz y emocionada de tener a alguien que es mi mejor amigo, en quien confío. Todo lo que siempre deseé, se hizo realidad", decía contenta en una plática con Ocean Drive.

En su misma conversación, la empresaria y DJ reveló que le gustaría tener una gran familia, o al menos del mismo número de integrantes que en la que creció. "En definitiva me encantaría tener más de uno. Con dos sería feliz, pero tres me harían aún más feliz", dijo sonriente y esperanzada de pronto convertirse en mamá.

Próximas campanas de boda en la familia Hilton

Mientras llega el gran día en el que Paris cumpla su sueño maternal, la socialité se enfoca en otra de sus grandes ilusiones: su boda de cuento de hadas. Aunque Paris es una chica a la que le encantan las fiestas, ella prefiere dejar todos los detalles de la planeación de su paso por el altar en manos de su mamá. Kathy.

Feliz con la tarea que su hija le ha delegado, Kathy está dispuesta a encargarse de organizar una fiesta por todo lo alto para su hija mayor, quien ha contado a algunos medios internacionales que planea festejar en tres días distintos. "A mí me encanta planear bodas, soy la organizadora oficial de la familia", dijo Kathy a Life & Style sobre su nueva asignación.

La madre de las chicas Hilton se toma muy enserio su papel de planeadora de bodas, ya que además de organizar los detalles del enlace de su hija, se encargará de los pormenores de las nupcias de su hijo Barron con Tessa Gräfin von Walderdorff. Y mientras se ocupa de combinar a la perfección los gustos de Paris que incluyen a su mascota Tinkerbell, unicornios y conejitos de Playboy, también se asegura de que su futura nuera quede contenta con su propia fiesta. "Hay que personalizar y adaptarlo todo a los gustos de la cada quien. Tessa, por ejemplo, me ha dicho que a lo mejor se casan descalzos, así que cada una va a ser muy diferente", explicó.