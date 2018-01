¡Toda una vida juntas! Lili Estefan felicita a Cristina Saralegui en su cumpleaños

Cristina Saralegui, uno de los rostros más famosos de la televisión hispana, cumplió 70 años de edad, y a través de las redes sociales sus seguidores, así como sus amigos más cercanos la colmaron de buenos deseos. A estas felicitaciones se sumó una de sus más queridas compañeras, Lili Estefan, quien compartió un emotivo post y unas lindas palabras para la llamada ‘Oprah Latina’.

VER GALERÍA

La presentadora de El Gordo y la Flaca subió a su cuenta de Instagram una selfie de ambas y escribió: “Happy Birthday, ¡belleza de mujer! @cristinasaraleguitv y que cumplas muchos más love u to the moon and back #felizcumpleaños". La cálida felicitación tiene hasta el momento más de 13 mil likes, entre los que destaca el de Thalía, con quien Cristina tuvo una amistad hace tiempo.

VER GALERÍA

Entre Lili y Cristina hay una gran relación de respeto y cordialidad, ya que han trabajado juntas en varias ocasiones; incluso, la periodista cubana conoce a ‘La Flaca’ desde que ella tenía 15 años de edad. En la década de los ochenta, Emilio Estefan, tío de Lili, presentó a Cristina con su actual marido, Marcos Ávila, quien en aquel entonces era integrante de la banda Miami Sound Machine, grupo con el cual Gloria y Emilio Estefan comenzaron su exitosa carrera. En aquella época, Saralegui era editora de la revista Cosmopolitan en Español.

VER GALERÍA

Es tal la admiración que Lili siente por ella, que en la pasada edición de Premios Lo Nuestro, ‘La Flaca’ recibió un galardón a su trayectoria de 30 años y sobre el escenario, recordó cuando fue a la primera entrega de esos premios en 1989 y estuvo sentada al lado de Cristina Saralegui, quien tiempo después se convirtió en una de sus más grandes confidentes.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Cristina Saralegui, extasiada por la llegada de su nieto: ‘¡Estamos muy contentos!’

- Reaparece Cristina Saralegui en los foros de Univision: ‘La gente piensa que Don Francisco es un pesado — mentira’

¿Qué ha sido de Cristina tras concluir su programa?

La presentadora de origen cubano se convirtió en toda una celebridad gracias a su talk show, al cual acudieron varias celebridades Jennifer Lopez, Selena Quintanilla, Shakira, Ricky Martin, Celia Cruz y muchos más. Tras 21 años de transmisiones ininterrumpidas y un rotundo éxito, El Show de Cristina salió del aire en noviembre de 2010 de la cadena Univision.

VER GALERÍA

Después probó suerte en Telemundo, y creó el programa Pa'lante con Cristina. Desafortunadamente, luego de un año de emisiones, se decidió no renovar el show para una segunda temporada. En los últimos años, se ha mantenido alejada del ojo público y se ha dedicado a su familia y a escribir acerca de sus reflexiones y su trayectoria. En 2014 salió a la venta su libro ¡Pa’rriba y pa’lante!: Mis secretos para triunfar en tu carrera, tu relación y tu vida.

Ese año, durante una entrevista con Paola Gutiérrez, de Despierta América, Saralegui abrió su corazón y habló sobre los momentos más difíciles de su vida. Gutiérrez le preguntó sobre su sentir tan pronto se enteró de que su talk show saldría de la televisión. “Me sentí del tamaño de una hormiga porque yo durante 21 años nunca falté a mi trabajo ni un sólo día y nada, a lo mejor que Dios me lo mandó para que aprendiera yo a no ser tan arrogante”, respondió.