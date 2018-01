Águeda López deslumbró con su belleza a esta leyenda de la música

Aunque Luis Fonsi fue el centro de todos los reflectores durante este fin de semana, su esposa, Águeda López no desentonó en ningún momento. Con un impresionante diseño de Tom Ford, la modelo logró robarse las miradas durante una fiesta previa a la entrega de los Grammy.

El llamativo vestido negro, dejó ver una de las torneadas piernas de la guapa española gracias a una pronunciada abertura que el modelo tenía en el costado izquierdo. Águeda completó su look con unos tacones Christian Loboutin transparentes y joyería de Helen Yarmak.

Orgulloso de su pareja, el cantante boricua desfiló por la alfombra roja del evento, donde coincidió con otras estrellas de la música. Una de esas luminarias fue Sting, quien se detuvo a saludar a uno de los grandes protagonistas de la noche y felicitarlo por el increíble éxito de Despacito. Halagado, Fonsi decidió inmortalizar el momento con una fotografía: “¿Podrías posar junto a mi esposa?”, preguntó amablemente el intérprete.

“¡Por supuesto! Tómate tu tiempo hermano”, contestó el músico con humor haciendo referencia a la belleza de la modelo. Encantado con el matrimonio, el cantante con británico insistió en tomarse otra fotografía, ahora con el boricua dentro del cuadro: ‘Déjala a ella en el centro’, sugirió el astro británico con una sonrisa.

Feliz por haber obtenido la postal, la modelo expresó su admiración por el ex vocalista de The Police: “Muchas gracias, me ha hecho la noche”, comentó López con sinceridad. El encuentro terminó con un par de apretones de manos y los mejores deseos para la importante noche que viviría Fonsi al siguiente día, durante la entrega de los Premios Grammy.

El look elegido para el especial día:

Para la ceremonia de entrega, la modelo hizo un guiño a su tierra natal utilizando un vestido diseñado por Juana Martín. El vestido plateado que fue bordado con miles de cristales destacó entre los múltiples diseños en color negro que buscaron repetir el importante gesto que se realizó en la pasada entrega de los Globos de Oro. Con una silueta de sirena acabada en una amplia cola y una llamativa abertura frontal, el look de Águeda fue uno de los más destacados de la noche.

Esta no es la primera ocasión que la mujer de Luis Fonsi elige un vestido de la diseñadora cordobesa. Juana Martín se ha consolidado como un referente de la moda flamenca, prueba de ello es el increíble diseño clásico que Águeda llevó hace un año en la Feria de Córdoba, que hacía alusión al típico traje de gitana.