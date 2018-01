Luis Fonsi sobre los Grammys: 'No nos vamos con las manos vacías'

Luis Fonsi ha tomado de forma muy positiva los resultados de la 60° entrega de los Premios Grammy, donde no logró obtener ninguna de las tres importantes categorías donde competía. Aunque medios especializados vaticinaban al menos una victoria para Despacito, el exitoso tema se fue en blanco ante la sorpresa de algunos presentes.

Tras lo ocurrido, el cantante compartió un mensaje con todos sus seguidores de Instagram, donde destacó la importancia de haber competido en una ceremonia tan prestigiosa: “No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar”, escribió Fonsi junto a una fotografía de su presentación junto a Daddy Yankee.

“Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero. Gracias por apoyarnos, esto es solo el comienzo”, se puede leer en el emotivo mensaje. Rápidamente, la fotografía alcanzó más de 200 mil likes y un sinfín de comentarios felicitando al dúo por haber llevado la música en español a un escenario tan importante.

El rapero de 40 años también utilizó las redes sociales para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores durante la gala: “Gracias a todos los latinos por unirse para vernos brillar en los Grammys. Una noche muy dura”, escribió junto a la misma fotografía compartida por su compatriota: “Representando la música latina, una sola bandera, un solo corazón. Latino, sube tu bandera arriba. En los Grammys se canta en español”, escribió en otra publicación.

De esta forma, también se esfumaron los diversos rumores sobre un supuesto distanciamiento entre el dúo boricua, quienes lucieron sonrientes en todo momento y compartieron un par de fotografías donde aparecen disfrutando de la importante noche.

Durante una fiesta previa a la entrega de los Premios Grammy, Luis Fonsi habló sobre la importancia de disfrutar su trabajo como músico más allá de recibir reconocimientos o batir algún récord: “Estoy honrado, feliz de recibir tres increíbles nominaciones y tratando de disfrutar cada segundo de esto. Las marcas, los números, todo es divertido. Pero al final del día, esto no es un deporte o una competición. Todo es acerca de la música y celebrar que tenemos la oportunidad de hacer esto”, explicó a Billboard.

Sobre el viaje que ha significado Despacito, el cantante aseguró: “Esto es algo que ha abierto muchas puertas, no solo para mí, para toda la música latina. Nunca hicimos esta canción pensado que rompería todas las marcas, solo era una canción más en español. He hecho esto durante 20 años y esta solo es otra canción que compuse una mañana mientras tocaba la guitarra. Me ha dado la oportunidad de colaborar con gente maravillosa, como Daddy Yankee y Justin Bieber”, comentó.