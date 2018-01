Camila Cabello alza la voz en los Grammy en pro de sus raíces latinas

En una noche en la que la música acaparaba toda la atención, Camila Cabello compartió un importante mensaje cuando subió al escenario del Madison Square Garden durante la 60 entrega de los premios Grammy. La cantante alzó la voz a favor de los jóvenes inmigrantes que, como ella, hace años llegaron a Estados Unidos junto a sus padres en busca de una vida mejor. Camila, de padre mexicano y madre cubana, se identifica con los miles de Dreamers que hoy temen por su futuro ante la posible deportación del Gobierno, es por eso que habló frente a los asistentes y espectadores de la ceremonia, pidiendo que estos chicos no sean olvidados.

"Recuerden que este país fue construido por soñadores y para soñadores que persiguen el sueño americano", comenzó su discurso antes de presentar al grupo irlandés, U2. "Al igual que a los Dreamers, mis padres me trajeron a este país con nada en el bolsillo, solo esperanza. Me mostraron lo que significa trabajar el doble y nunca darse por vencido y honestamente, nada de mi camino ha sido distinto del de ellos", continuó.

"Soy una orgullosa cubano-mexicana, nacida al este de La Habana, y estoy parada frente a ustedes en el escenario de los Grammy en Nueva York y solo sé que al igual que los sueños, estos chicos no pueden ser olvidados; vale la pena luchar por ellos", agregó la ex integrante de Fifth Harmony.

Camila se dirigió al público con mucha seguridad mientras portaba un atuendo bastante distinto al vestido rojo de Vivienne Westwood que había lucido sobre la red carpet. La intérprete de Havana eligió un look blanco con pantalón a la cintura y un top cruzado que por al parte de atrás llegaba a los tobillos y por delante dejaba al descubierto parte de su abdomen. Quizá lo que más llamó la atención fueron las gafas para leer con las que la cantante se presentó en el escenario y que logró combinar con un par de aretes largos en tono dorado.

La joven de 20 años portó este look totalmente blanco para apoyar a su compañera Kesha, quien encabezó una emotiva interpretación musical con la que describía su vida después de los meses en la corte tras acusar al productor Dr. Luke de abuso. Kesha no sólo contó con el apoyo de Camila, también Cindy Lauper y otras cantantes se unieron a ella para demostrar al mundo que están unidas en la lucha contra el abuso de poder.

Rosas blancas en contra de la violencia de género

Además del discurso de Camila Cabello, otra importante protesta tuvo lugar en la noche de la premiación. Los asistentes a la gala llegaron con una rosa blanca en la mano o en su outfit, que representaba su apoyo al movimiento Time's Up, una lucha en contra de la violencia de género y abuso que durante años se había cometido en Hollywood.

La iniciativa es un acto similar al que se vio en la alfombra roja de los Golden Globes, en donde casi todos los invitados a la gala acudieron vestidos de negro. Con un par de entregas pendientes en la agenda de la temporada de premios, es probable volver a ver un acto similar, en especial durante la ceremonia de los Premios de la Academia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo.