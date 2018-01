Ximena Duque revela cómo han sido sus primeros días con su recién nacida Luna

Aunque Ximena Duque no es ajena a la experiencia de ser mamá, la colombiana detalló a sus seguidores cómo está viviendo los días posteriores al nacimiento de su bebé. Para la actriz, Luna es su segunda hija, además de ella, tiene un hijo llamado Cristian de trece años, fruto de una relación anterior.

Hace dos semanas, Duque y su esposo, Jay Adkins se convirtieron en los orgullosos padres de una bebé, la cual ha recordado a Ximena que los primeros días de un recién nacido no son nada fáciles.

A través de su Instagram, la protagonista de novelas como Dueños del Paraíso compartió una serie de videos en los que contaba cómo ha cambiado su rutina desde la llegada de Luna a sus vidas. “La primera semana o las primeras dos semanas con una recién nacida es muy difícil… Adaptarse a los nuevos horarios. Resulta que Luna duerme en el día y está despierta toda la noche, ya le estoy organizando el horario finalmente”, contó Ximena.

La colombiana de 32 años comentó que por el momento únicamente está alimentando a la bebé con leche materna: “Solo le doy pecho, entonces eso me hace esclava de ella, feliz. Pero estoy al 100% con ella porque come mucho y muy seguido”. También se disculpó por no haber estado posteando contenidos en sus redes en los últimos días y agregó que últimamente no tenía el mejor aspecto, pues las ojeras eran visibles en su cansado rostro.

Por fortuna, Ximena tiene a su lado quien la apoye; su esposo ha sido pieza fundamental, pues la ayuda con la bebé y también con Cristian. También cuenta con el apoyo de su mamá, quien ha cuidado de su dieta, además de estar pendiente de Luna. Antes de despedirse de sus fanáticos, Duque prometió que en sus siguientes publicaciones contaría todos los detalles sobre su parto, el cual duró alrededor de 37 horas.

Luna, la hermosa hija de Ximena y Jay

Tal y como lo prometió la actriz, hace unos días presentó a su hijita con un video, el cual compartió en su perfil de Instagram. En el material, se puede ver claramente la carita de la bebé, quien se suma como el cuarto integrante de la familia formada por Ximena, su marido y su hijo mayor, Cristian.

“¡Hola, amigos! En este video les queremos presentar a nuestra princesa, Luna”, explica la actriz, que se encuentra acompañada de su esposo e hijo. La bebé aparece vestida con una playerita blanca con letras doradas en las que se puede leer: "Hola, mundo. Soy Luna". Además, usa un coqueto tutú rosado. En otras de las tomas, la pequeña luce muy a la moda con listones en la cabeza que combinan con su atuendo.

La tierna publicación está acompañada por el siguiente texto: “Los sueños se hacen realidad y las promesas de Dios se cumplen... Aquí nuestra princesa Luna es nuestro sueño hecho realidad y ha llegado a nuestro hogar para complementarnos... Dios me premió con un esposo maravilloso que solo vive y ve por nosotros. Me bendijo con el regalo más grande hace 13 años con la llegada de mi hijo Cristian y ahora mi princesa Luna prometo cuidarlos y protegerlos hoy y siempre. Los amo”.