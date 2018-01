Maluma festejó su cumpleaños 24 con Natalia Barulích

¡Feliz cumpleaños, Maluma! El cantante colombiano cumple el día de hoy 24 años de edad, sin embargo los festejos no han parado a lo largo del fin de semana. El intérprete de Corazón tuvo la primera de sus celebraciones en Los Ángeles, al lado de varios amigos y de su novia, la modelo Natalia Barulích.

A través de las redes sociales, se dio a conocer un video del cantante besando apasionadamente a su chica junto a una gran tarta de cumpleaños, la cual curiosamente estaba decorada con una fotografía de ambos. Además de darle un gran beso a su amada, en todo momento ambos se dejaron ver súper cariñosos y felices de compartir un festejo tan especial.

Ese no sería el único pastel que disfrutaría, pues el productor musical Jessy Terrero lo agasajó con otra tarta, la cual tenía una gran letra ‘M’ y unas velas, para pidiera un deseo y las soplara. El colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis londoño, se mostró sorprendido por el detalle de su amigo.

Tras una noche de fiesta en Los Ángeles, el cantante colombiano partió rumbo a Las Vegas, donde compartió el escenario al lado de Ricky Martin. Juntos entonaron su éxito Vente Pa’Ca en el festival Calibash, en la T-Mobile Arena. En su cuenta de Instagram, Maluma compartió unas fotografías con el puertorriqueño y escribió: “Que alegría compartir escenario contigo maestro @ricky_martin”.

Pero los festejos no cesaron ahí, pues en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca se compartió un video de una serenata que un doble de Vicente Fernández le llevó a Maluma hasta su camerino. El imitador de ‘Chente’, acompañado de un conjunto de mariachi, cantó para el festejado las tradicionales Mañanitas, canción popular con la que se celebran los cumpleaños en México. “Pero no canta parecido”, le dijo Maluma al hombre vestido de charro, quien no se dejó intimidar por el colombiano. El doble de ‘Chente’ le dio un abrazo al festejado y en seguida, el equipo de Maluma acercó un gran pastel de cumpleaños para que soplara las velas.

Hace unos nueves meses, aproximadamente, el cantan lanzó su video musical Felices los Cuatro y fue ahí donde conoció a Natalia Barulích. Tras meses de rumores sobre un romance entre ambos, al fin Maluma confirmó su relación con la modelo de origen croata.

“Yo creo que un buen viaje está ligado a una buena compañía. La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos. Creo que eso es algo muy fundamental y principal”, dijo refiriéndose a la reciente visita que realizó a Italia, donde fue captado junto a Natalia. “En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso”, explicó. “Estoy como nunca me habían visto”, agregó ante las cámaras de Al Rojo Vivo (Telemundo).