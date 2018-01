¡Increíble, pero cierto! Kim Kardashian está valorando tener otro bebé

Pese a que la mediática pareja formada por Kim Kardashian y Kaney West ya pueden presumir de ser familia numerosa, tres hijos parecen no ser suficientes para la estrella de Keeping up with the Kardashians. Después de dar la bienvenida hace apenas ocho días a Chicago West, una niña que ha nacido por gestación subrogada a través de un vientre de alquiler, la socialité está barajando la posibilidad de continuar ampliando la familia y sumar un nuevo miembro al clan West Kardashian.

"Incluso antes de que Chicago naciera, Kim le preguntó a la mujer que ha gestado a la niña sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé", ha explicado una fuente cercana de la estrella de la telerrealidad a la revista People.

"Está muy feliz con todo el proceso y encantada con la madre gestante", ha continuado la fuente, que asegura que Kim volvería a depositar su confianza en la madre ‘sustituta’ de Chicago, a la que, al parecer, el matrimonio pagó por el proceso de gestación subrogada 45.000 dólares, unos 40.400 euros, divididos en 10 mensualidades.

Sin embargo, Kim no es la única que parece estar contenta con el ‘vientre de alquiler’, elegida tras un largo proceso de selección, y su marido, el rapero estadounidense Kanye West, también se ha mostrado emocionado con la llegada por gestación subrogada de Chicago: "Kanye estaba esperando unido al marido de la madre gestante en la sala de partos".

En cuanto a la posibilidad de ampliar aún más la familia, la fuente revela que Kardashian “quiere tener más hijos” y que “está muy feliz por haberse convertido en una familia de cinco miembros”. Tanto es así que People ha señalado que “¡Ella (Kim Kardashian) quiere que la familia sea aún más grande!".

Desde la llegada de Chicago, el pasado 15 de enero, Kim está volcada en el cuidado de la hermana pequeña de North y Saint. Una fuente cercana aseguró a Us Weekly que Kim es “una madre muy práctica" y que la socialité “se levanta para todo, incluso en medio de la noche, especialmente durante la primera semana. Para ella, es realmente importante para sentirse unida el bebé”.

De ser ciertos los rumores, la estrella de Keeping up with the Kardashians, que padece placenta accreta, enfermedad que le provocó graves problemas en sus dos embarazos anteriores y que, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro su vida, podría volver a requerir los servicios del vientre de alquiler que ha gestado a la pequeña de la casa, Chicago West.