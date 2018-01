¡Tienes que ver el sensual baile de Zuleyka Rivera!

Parece ser que Zuleyka Rivera se está preparando al máximo para la histórica presentación que tendrá el domingo en la 60° entrega de los Premios Grammy. La modelo puertorriqueña compartió un pequeño video mostrando sus mejores pasos de baile al ritmo de Dura, el último éxito de Daddy Yankee, con quien compartirá el escenario este fin de semana.

En el clip, aparece Rivera utilizando un conjunto deportivo a dos piezas que dejó ver su impresionante físico. Moviendo las caderas al compás de la pegajosa canción, la bailarina logró cautivar a una gran cantidad de sus seguidores, pues en solo 24 horas el video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.

Fue el pasado miércoles cuando Zuleyka informó que formaría parte de la histórica presentación que Luis Fonsi y el rapero realizarán el próximo domingo. Como protagonista del videoclip Despacito, la modelo fue considerada por la Academia para el número musical: “Amo bailar y qué mejor manera de hacerlo que para mi isla Puerto Rico. Estoy feliz de haber sido invitada a participar en los Grammy”, escribió en su cuenta de Instagram.

Durante una reciente entrevista, Rivera habló del impacto que ha tenido el popular video en su carrera: “Ha sido una gran sorpresa. Yo sé que nosotros teníamos altas expectativas de lo que definitivamente era la canción y el video, porque es un complemento. Han hecho un gran equipo de trabajo en lo que es Luis Fonsi, Daddy Yankee y la producción”, explicó la ex Miss Universo a ¡HOLA! TV.

“Pero estamos muy emocionados porque en solo 24 horas ya teníamos millones de reproducciones. Es una cosa que definitivamente ha tenido impacto en el mundo entero. Ahora me he convertido en la modelo del video de Despacito”, confesó Rivera entre risas.

El increíble éxito que ha obtenido Despacito a nivel mundial durante el último año podría tener un final de ensueño. Será el próximo domingo cuando la música latina pueda alcanzar el reconocimiento más alto al recibir por primera vez en la historia el Grammy a Mejor Canción. Sobre la forma que ha cambiado su vida desde el lanzamiento del popular tema, Luis Fonsi comentó:

“Es emocionante porque para mucha gente, esta es mi primera canción. Llevo 19 años en la música, pero es emocionante, porque es como empezar de nuevo”, comentó durante una entrevista con El Gordo y la Flaca. Sobre la gente involucrada en el proyecto, el boricua comentó:

“Me habló el manager de Justin Bieber y me preguntó si podía hacer el remix de la canción. El tuvo toda la intención de grabar en español a pesar de que había una letra en inglés, me parece algo muy positivo para la música latina. Lo de Nicky Jam es verdad, se le ofreció la canción, pero por cuestiones de logística no la pudo grabar. Fue ahí cuando llamé a Daddy Yankee, porque es Daddy Yankee. Es gente que encabeza su género”, explicó.