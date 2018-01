¿Qué pasa cuando tu papá se sienta al lado de Nick Jonas en el avión?

El sueño de toda chica es encontrarse a su cantante o actor favorito sentado a su lado en el avión. Es el escenario perfecto para poder platicar sin interrupciones durante una o varias horas y, por qué no, lograr una fotografía que presumir por años. Para Deanna Hall, una estudiante de Florida, ese sueño casi se hace realidad. Pero en vez de que ella compartiera el asiento con Nick Jonas, su cantante favorito, fue su papá quien corrió con esa suerte, aunque no sabía muy bien de quién se trataba.

VER GALERÍA

Antes de despegar, Louis, su padre notó que el joven sentado al lado de él llevaba un café de Starbucks con el nombre Nick Jonas en el vaso. Discretamente, el hombre envió un mensaje a su hija para despejar la duda de quién era esa persona sentada a su lado. "¿Quién es Nick Jonas?", preguntó por medio de un mensaje instantáneo.

Notas relacionadas:

- Con canciones, una niña enseñó a hablar a su hermanito con síndrome de Down

- El hombre que lo perdió todo en un incendio, excepto a su gatito, ahora tendrá un nuevo hogar

Deanna, con toda la tranquilidad, respondió: "Un cantante famoso. Lo amo. Fue parte de Jonas Brothers". "Está sentado a mi lado", agregó. La chica de inmediato empezó a escribir a su papá con lo que parecía mucha urgencia: "Manda una foto. Tómate una foto con él. Dile que lo amo. Consigue su autógrafo", se puede leer en la conversación. Nick accedió a las peticiones del papá de Deanna, quien contestó con una selfie junto al ex Jonas Brothers. Bueno, a casi todas pues el señor olvidó pedirle el autógrafo para su emocionada hija.

VER GALERÍA

La conversación que la hizo famosa

Deanna publicó en su cuenta de Twitter las fotos de su papá y las capturas de pantalla de la conversación. En poco tiempo fue retwitteada más de 51 mil veces y causó gran emoción entre las fans de los Jonas Brothers. La historia se hizo viral y ha alcanzado más de 195 mil corazones en las redes sociales. "Cuando tu papá se sienta al lado de Nick Jonas en el avión pero no tiene idea de quién es", escribió junto a las imágenes. La naturalidad con la que la chica respondió llamó tanto la atención que la historia incluso llegó a la televisión y, sin duda, a los ojos del intérprete de Find You, quien no respondió a los comentarios sobre la fotografía y su look relajado en el avión.

VER GALERÍA

La historia llegó tan lejos que Ellen DeGeneres invitó a padre e hija a su show para que contaran qué había pasado. Lo que Deanna y Louis no sabían era que Nick estaba escuchando y sin que se dieran cuenta, se acercó a ellos. Deanna quedó completamente sorprendida y por fin cumplió su sueño de conocer a su cantante favorito. "Cuando logras conocer a Nick Jonas y sabes exactamente quién es", escribió la chica junto a la foto del recuerdo que se tomó con el cantante.