¡Muchas feliciadades! Georgina Rodríguez ha cumplido este sábado 24 años, otro motivo más de alegría para este inmejorable arranque de año que está viviendo. La novia de Cristiano Ronaldo está atravesando por un momento muy dulce junto al astro del balón tras el nacimiento de su hija Alana Martina, el pasado 12 de noviembre. En esta ocasión ha sido ella la absoluta protagonista con una gran fiesta de cumpleaños en la que no han faltado los globos, muchos amigos y, también, una notable ausencia.

VER GALERÍA

La modelo no podía estar más feliz y ha querido compartir con sus seguidores de las redes sociales unos “trozitos” de la magnífica celebración que se dio en su honor. En su perfil de Instagram ha publicado una fotografía en la que se la ve, vestida de negro con un top de escote halter y su melena suelta, colocando dos globos con el número “24” y una guirnalda en la que se lee: “Felicidades”. Georgina cuidó al máximo los detalles de la gran fiesta que ofreció y que parece que fue de lo más animada. En otra imagen que ha compartido, también en Instagram, se la ve rodeada de amigos, sosteniendo los globos con el número “24”. “Buen día mi gente. Hoy en el día de mi cumpleaños, quiero agradecer a todos por quererme, apoyarme y acompañarme un año más de mi vida”, escribía.

VER GALERÍA

- La foto de los mellizos de Cristiano y Georgina que te hará 'morir' de amor

- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, todo amor al sol de Portugal

En la fiesta hubo una notable ausencia. Cristiano Ronaldo no pudo acompañarla ya que este sábado se encontraba en Valencia donde el Real Madrid se trasladó a disputar un partido de Liga. Aunque los compromisos del futbolista portugués han hecho que no pueda estar junto a la mujer de su vida, seguro que a su regreso le tendrá preparado un regalo de lo más especial. Parece que esta no será la única celebración que la modelo haga con motivo de sus 24 primaveras. “Aún falta celebrarlo con muchas otras personas especiales para mí…”, escribía en sus redes sociales junto a un emoticono. Para lucir radiante en su gran día, Georgina ha contado con la ayuda del peluquero y maquillador Kley Kafe que la peinó, con una coleta baja pulida y resaltó sus ojos marrones con un eye liner, un look perfecto para recibir como se merece un año más.

Estiramientos con Cristiano Ronaldo Jr.

Como gran amante del deporte y la vida sana, Georgina no ha descuidado sus rutinas de ejercicios ni siquiera en su cumpleaños. Gracias a una imagen que ha compartido con sus seguidores de las redes sociales la hemos visto, con ropa deportiva, presumiendo de flexibilidad junto a Cristiano Ronaldo Jr. “Juntitos se entrena mejor. Mi niño será el futbolista más flexible del mundo”, publicaba en esta sesión de estiramientos que Georgina y el hijo del delantero del Real Madrid han improvisado en el dormitorio de los pequeños de la casa: los mellizos Eva y Mateo, que ya tienen siete meses, y Alana Martina, que nació el 12 de noviembre.

En la fotografía puede apreciarse la decoración de la habitación de los pequeños de la casa. Una espaciosa estancia -con moqueta gris, perfecta para que comiencen a gatear- en la que destacan las tonalidades neutras y en las que se puede ver la cunita de Alana Martina –de color blanco y con dosel- la de Eva –igual que la de su hermano con el cambiador de color rosa- y la de Mateo. Como adorno, una gran luz de un osito colgado de la pared. Aunque en la fotografía no se aprecia más mobiliario es probable que Cristiano Jr. tenga ya su propia “habitación de mayor”. El hijo del futbolista tiene siete años y tiene otras rutinas y horarios diferentes a sus hermanos pequeños.