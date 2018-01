Nos ha robado el corazón con sus canciones de amor, triunfa allá por donde va con sus conciertos, pero ahora Ed Sheeran nos ha dado una triste noticia al anunciar cuándo piensa retirarse de la música. Pese a su juventud, en febrero cumplirá 27 años, su vida está dando en los últimos días un giro radical. Tras anunciar hace una semana su compromiso matrimonial con su novia Cherry Seaborn, con la que lleva saliendo desde mediados de 2015, el cantante británico ha declarado que piensa dejar la música cuando cumpla 30 años, edad a la que gustaría tener hijos.

VER GALERÍA

En tan solo tres años el artífice de Perfect podría bajarse de los escenarios para cuidar a su familia. "Quiero ser un buen padre", ha al Daily Star. Llegado ese momento nada le va a importar tanto como cuidar de otra persona. “Mi ambición irá a cero tan pronto como tenga hijos”, ha dicho. Su deseo de ser padre no es nuevo. Hace un año ya expresó sus ganas de tener familia y aseguró que se sentía preparado. Sin embargo, parece que ahora la paternidad estaría más cerca que nunca tras anunciar hace una semana en las redes sociales, donde tiene más de 19 millones de seguidores, que se casará con Cherry Seaborn. Aunque aún no tienen fecha para el gran día, todo apunta a que la pareja se dará el “sí, quiero” este año y, quizá, tras la boda vayan en busca del bebé. Ed y Cherry empezaron su relación a mediados de 2015, aunque se conocieron mucho antes, en la escuela de secundaria en Sulffork, pero no fue hasta hace dos años y medio cuando decidieron empezar con su historia de amor que seguro que culminará con una bonita ceremonia.

- Ed Sheeran anuncia que se casa con su novia Cherry Seaborn

- Ed Sheeran termina uno de sus mejores años rompiendo récords y cumpliendo sueños

Las constantes giras, los viajes, los conciertos… hacen que los músicos tengan que ausentarse de su casa, su pareja y su familia. Un peaje que Ed Sheeran no está dispuesto a pagar en un futuro. Lo que el artista no ha especificado es sí su retirada será temporal o definitiva, con lo que su legión de fans aún guarda la esperanza de seguir disfrutando de los próximos nuevos discos que saque el cantante. No es la primera vez que el compositor se toma un respiro en su carrera profesional. En 2017 regresó a la música por la puerta grande después de haberse tomado un año sabático en el que dejó de publicar en las redes sociales y se centró en sí mismo. Ese parón solo fue para coger impulso ya que su regreso fue de lo más apoteósico.

VER GALERÍA

Ed Sheeran cerró 2017 plagado de éxitos, siendo el autor más escuchado en Spotify alcanzando 6.300 millones de reproducciones de su álbum, Divide y de su tema Shape of you. Este disco ha sido nominado a Mejor álbum de pop vocal y Mejor interpretación vocal pop solista en los Grammy de este año. Su tema River, en el que colabora con Eminem, se coló en el top 5. Todo su talento y esfuerzo ha sido recompensando por la Corona británica. El pasado diciembre recibía, de manos del príncipe Carlos de Inglaterra la medalla de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham. Tras recibir la condecoración, el cantante manifestó su alegría y tuvo un recuerdo para su abuelo, que era un hombre muy monárquico. “Murió hace cuatro años, por lo que es un momento muy bonito, seguro que estaría orgulloso”, dijo.